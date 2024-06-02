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Super Helper Sendromu nedir?

Yayınlanma Tarihi: 02.06.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 09:36

Çevrenizdekilere "hayır!" diyemiyorsanız siz de Süper Yardımcı Sendromu’na yakalanmış olabilirsiniz. Peki, bu sendromun belirtileri neler?

🔸 Çevrenizdekiler başı sıkıştığında ilk size mi geliyor? Ya da şöyle soralım, iki eliniz kanda dahi olsa söz konusu yardım olunca kendi önceliklerinizi silip atıyor musunuz?

🔸 Cevabınız "evet" ise siz de Süper Yardımcı Sendromu'na yakalanmış olabilirsiniz. "Yakalanmak" diyorum çünkü bu bir rahatsızlık.

🔸 İyilik, yardımseverlik, cömertlik gibi davranışları içinde barındırdığından kulağa bir sendrom değil de iyi bir davranışmış gibi gelse de durum maalesef gözüktüğü gibi değil.

🔸 Saydıklarımız haricinde yardım taleplerine "hayır!" diyememek, sendromun en büyük belirtisi. Eğer bir insan başkalarına yardım etmek için kendini ezer ve ihtiyaçlarını göz ardı ederse bu, o kişiyi Super Helper Sendromu'na sürükler.

🔸 Bütün mesele aslında davranışlarımızda aşırıya kaçmamaktır. Aksi durumda kişinin enerjisi tükenir, zihin sağlığı tehlikeye girer, en kötüsü de karşı taraftan beklediği takdiri görmediğinde büyük yıkım yaşar ve hayata küser.

🔸 Bunlar daha çok psikolojik sonuçlardı.Sürekli baş ağrısı, halsizlik, kas ağrıları ise fiziksel neticelerinden. Sonuç olarak "hayır" diyemediği için bu hastalığa yakalanan insanlar, "hayır" demeyi öğrendikleri takdir de iyileşebilirler.

Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ

Kurgu: Ayşenur AKYOL

Kamera: Serkan Hervenik

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