"Kimse bizi çalılardan korumaya kendini görevli hissetmiyor"

Dr. Necdet Subaşı ile Gazze'yi, kelimeler ve kavramları, insana dair, anlama dair opsiyonları ve fırsatları konuştuk. Bir ucunda okumak, bir ucunda tefekkür dediğimiz şeylere, kendi içimizdeki yolculukları devam ettirmenin yollarına değindik. İşte, Necdet Subaşı ile yazmaya, okumaya ve insana dair kapsamlı röportajımız...

Hocam sosyolojiye ilginiz nasıl başladı?

🔹 Bizim kuşak, sosyolojiye ilgi duyan bir kuşaktı. İçeriğini, nelerle ilgilendiğini, nelerin halledebilecek bir disiplin olduğunu bilmeksizin biraz moda bir ilgiyle sosyolojiye yöneldik. Bu moda ilgiler zamanla daha derinlikli ve incelikli bir okumaya, bu konularda derinleşmeye yönelik fırsatlar üretmeye başladı

🔹 Çok erken dönemlerde sosyolojiye olan ilgimin arkasında saygı duyduğum büyüklerimin etkisi olmuştur. Ama kendim de bu alanda anlama, derinleşme konusunda bir çaba içindeydim. Biraz da şundan; etrafımızda olup biten bir sürü şey var. Bunları nasıl anlamak gerekir? O dönemde sanki bütün bunları çözümlemek için sosyoloji çok elverişli bir anahtarmış gibi görünüyordu. Şimdi o fikirde değilim. İnsanın çevresinde olup bitenleri anlaması için sadece bir disiplinle yetinerek o disiplinin sınırlarında dolaşarak bir cevap bulacağı kanaatini taşımıyorum

🔹 Oldukça erken sayılabilecek yaşlarda, sosyolojinin bir kültür sayılabilecek metinlerini takip etmeye başladım. Onları okumaya çalıştım. Fakat disiplinsiz bir okuma bunlar kuralsız, biraz keyfi. Sonra bu doktora süreci bütün bu okumaların daha derli toplu, düzenli, sonuç alınabilir şekilde ilerlemesine fırsat verdi. O gün bugündür de elimden geldiğince farklı disiplinlerin katkılarını da gözeterek onlarla da içli dışlı olmayı arzu ederek bir şekilde yaşadığımız hayatı anlamaya çalışıyorum

🔹 Anlıyor muyum? Verdiğim cevaplar beni uzun süreli tatmin edecek cevaplar değil. Yani birkaç yıl idare edebileceğim cevaplara erişebiliyorum. Ama sonra farklı bakış açıları, farklı perspektifler doğal olarak şimdiye kadar bizi tatmin eden cevapların yetersiz olduğunu söylüyor, bu da hoşuma gidiyor.

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Editör: Betül Sav

Kamera: Serkan Hervenik, Eyüp Kaymak

Kurgu: Mert Akkuş