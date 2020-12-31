Neden korkarız?

Korku, varlığımızı tehdit eden bir durumla karşı karşıya kaldığımızda hissettiğimiz duygu. Araştırmalar 500’ün üzerinde korku çeşidi olduğunu söylüyor. Peki, birçok farklı türünü yaşadığımız bu korkular neyin nesi? Korkularınızla yüzleşmeye hazırsanız, başlıyoruz…

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Birçok farklı türünü yaşadığımız bu korkular neyin nesi?

Korku, varlığımızı tehdit eden bir durumla karşı karşıya kaldığımızda hissettiğimiz duygu…

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Gece bir tıkırtı duyduk veya karanlıkta kafamızı çevirdiğimizde esrarengiz bir görüntü gördük.

Kalbimiz hızla çarpıyor, aklımıza üşüşen binlerce düşünce…

O ses de neydi, kim var orada?

Oysa etrafımızda kimse yok!

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Peki ama duyduğumuz bu korkunun kaynağı ne, beynimiz bize kötü bir şaka mı yapıyor?

Hayır, böyle bir amacı yok…

Beynimiz, yalnızca tanımlanamayan boşlukları doldurmaya çalışıyor.

Tek derdi gerçekçi bir açıklama yapmak...

İşte kendi icadımız hayalet Casper ve türevleri, beynimizdeki boşluğun gerçekçi bir yönü olarak bizleri selamlıyor!

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Korkumuzun kaynağının irademizle ilgili olduğunu hiç düşünüz mü?

Sizi bilmem ama ünü filozof Kierkegaard bu konuyu uzun uzadıya irdelemiş…

Kierkegaard göre seçme özgürlüğü bizdeki korkunun asıl nedeni…

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Hz. İbrahim oğlunu kurban etmeye götürürken içinde büyük bir korku hissetmişti.

İşte bu korku, Kierkegaard'a göre seçme özgürlüğünden kaynaklanıyordu.

Özgürlüğün yükü ve sonrasında yaşayacağımız hisler…

Bir nevi irademiz dışı ortaya çıkan bu özgürlük, insanda korkunun en büyük tetikleyicisiydi…

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Peki, korkuyu belli kalıplarla izah etmek mümkün mü?

Korku, insan zihninin bir projeksiyonu…

Bu sebeple de herkes için farklılık gösterir.

Araştırmalar 500'ün üzerinde korku çeşidi olduğunu söylüyor.

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Asansör gibi küçük ve dar alanlarda paniğe yol açan mahsur kalma korkusu.

Gördüğümüz anda bayılacak gibi olduğumuz yılan korkusu.

Uçağın penceresinden aşağı baktığımızda nefesimizi kesen yükseklik korkusu.

"Mezun olduktan sonra ya iş bulamazsam?" kaygısıyla gelen gelecek korkusu.

"Annem korona oldu, ya bu zorlu süreci atlamazsa?" diye düşündüren kaybetme korkusu.

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Farklı şekillerde ortaya çıksa da korku herkes için ortak bir duygu…

Henüz olmamış bir şey için çektiğimiz acı…

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Bütün korkular, kendimizi tehdit altında hissetmemizle başlar.

Onları ortak çatı altında toplayan temelindeki güdüler ise acı çekme düşüncesi, belirsizlik ve irade dışı gerçekleşen eylemler…

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Montaigne, "Korku ölümden daha amansız, daha yanılmaz bir beladır." der.

Ama gerçek şu ki hayatın da büyük bir parçası…

Varlığımızın delillerinden biri…

O halde korkularımızı tanıyıp onlarla mücadele etmenin tam sırası!