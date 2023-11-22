20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü: Peki Gazze'deki çocukların hakları?

Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü. Dünyada iki milyar sekiz yüz elli bin çocuk var. Ve bu çocukların her biri çok özel, teni, rengi, dili, dini, milleti, doğduğu coğrafya fark etmeksizin. Bizce öyle ama Çocuk Hakları sözleşmesini imzalayan ve bugünü çocuk hakları günü ilan eden BM için de geçerli mi?

Çok uzak bir tarihe değil, 45 günden beri tüm dünyanın gözü önünde katliama uğrayan Gazze'deki çocuklara bakalım bu soruyu cevaplamak için. 7 Ekimden bu yana Gazze'de 4 bini aşkın çocuk, İsrail tarafından katledildi.

Üstelik içlerinde doğum belgesi olmayıp ölüm belgesi olan bebekler var.

Her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor. Bu sayı son üç yılda dünya genelinde savaşlarda yaşamını yitiren çocuklardan daha fazla.

Masum bebekleri hayvan olarak nitelendirecek kadar sapkın ideolojiye sahip İsrail,elektriğin verilmediği hastanelerdeki güneş panellerini de bombaladığı için prematüre bebekler kuvözden çıkarılmak zorunda kaldı, 9'u öldü. Diğerleriyse yaşam mücadelesi veriyor.

Anneler babalar çocukları ölürse kimliği belli olsun diye vücutlarına isimlerini yazıyor.

Sağ kalanlarsa onarılmaz travmalarla hayata devam ediyorlar. Tek hayalleri var yaşamak. Üstelik bu isteklerini dünyaya haykırmak için bildiri hazırlamak zorunda kalıyorlar .

Şimdi sorumuzu biraz daha değiştirerek tekrar soralım BM'in imzaladığı Çocuk Hakları Sözleşmesi, sadece Batı'yı mı kapsıyor?

Çocukların bomba sesleriyle değil kuş sesleriyle uyandığı bir dünya dileğiyle.

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Editör-Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Mert Akkuş

Kamera: Serkan Hervenik, Eyüp Kaymak