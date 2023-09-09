İlginç bir spor: Hiçbir şey yapmamak

Güney Kore'de hiçbir şey yapmamanın milli bir spor olduğunu biliyor muydunuz? Her gün bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Bir düşünün. Ne kadar süre telefonunuzdan uzak durabilirsiniz? Hiçbir şey yapmamak derken sahiden hiçbir şey yapmamaktan bahsediyoruz. Yani boş boş bir yere bakmaktan ve hiçbir şey düşünmemekten.

◾ Güney Kore'de hiçbir şey yapmamanın milli bir spor olduğunu biliyor muydunuz?

◾ Her gün bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Bir düşünün. Ne kadar süre telefonunuzdan uzak durabilirsiniz?

◾ Hiçbir şey yapmamak derken sahiden hiçbir şey yapmamaktan bahsediyoruz. Yani boş boş bir yere bakmaktan ve hiçbir şey düşünmemekten.

◾ Güney Kore'de 2014 yılında sanatçı Woops Yang tarafından ortaya atılan fikir kısa sürede insanlar tarafından benimsendi.

◾ Sanatçı fikrin ortaya çıkış sürecini, "Uzun süredir tükenmişlik sendromu yaşıyordum, hiçbir şey yapmadan geçirdiğim vakitlerde yoğun kaygılar hissediyordum. Bir süre sonra yalnız olmadığımın bilincine vardım ve "hepimiz hep birlikte hiçbir şey yapmadan durursak kendimizi çok daha iyi hissederiz" sonucuna ulaştım sözleriyle anlatıyor. 2014 yılından bu yana Güney Kore'de hayli popüler hale gelen hiçbir şey yapmamak, 2 bini aşkın kişinin katıldığı yarışmalara dönüştü. Bu yarışmalarda insanlar, toplu bir şekilde en uzun süre hiçbir şey yapmadan ve beynini çalıştırmadan öylece durmayı amaçlıyor.

◾ Peki, hiçbir şey yapmamanın faydaları neler?

◾ Gün içerisinde verilen "bilinçli" aralar kaygı gibi olumsuz duyguların etkisini azaltırken üretkenliği ve problem çözme becerilerini arttırıyor.

◾ Peki siz en son ne zaman hiçbir şey yapmadan uzun süre durdunuz?

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Editör-Sunucu: Büşra Gedik

Kurgu: Mert Akkuş

Kamera: Eyüp Kaymak