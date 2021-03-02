Monna Rosa şiirinin arkasındaki gizem

Sezai Karakoç'un Monna Rosa şiiri, edebiyatımızın en güzel aşk şiiri olmasının yanı sıra gizemli hikâyesiyle de merak uyandırdı. Herkesin gönlünde yer edinen bu mısralar, okuyucular arasında efsanevi bir hal aldı. Peki, Monna Rosa şiirinin hikâyesi neydi?

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