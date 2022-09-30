Fikriyat yazarı Prof. Dr. Mehmet Ay 30 Eylül itibariyle artık Her Cuma günleri Ayasofya-i Kebir Camii'nde görev yapacak. Hali hazırda Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Mehmet Emin Ay seslendirdiği ilahiler, Fikriyat'ta kaleme aldığı kıymetli yazılar ve irad ettiği birbirinden güzel hutbeler ile tanınıyor.

◾ Fikriyat yazarı kıymetli Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'a büyük ve çok mühim bir vazife verildi. Ay, 30 Eylül Cuma tarihinden itibaren her Cuma günü Ayasofya-i Kebir Camii'nde Cuma namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı ve Cumartesi günleri de sabah namazında bir sene boyunca imamet ve vazilik kürsüsünde müminler ile buluşacak.

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Mehmet Emin Ay kimdir?

🔹 1963 doğumlu olan Mehmet Emin Ay Van İmam Hatip Lisesi ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. 1984 yılında başlayan akademik kariyeri boyunca titiz bir araştırmacılığın yolunu tercihe den Ay, talebeleri tarafından çokça sevilen bir Hoca olarak biliniyor.

🔹 İki defa Bursa müftülüğü yapan Hoca, Bursa başta olmak üzere Türkiye'de çok sevilen ve bilinen bir sima. Bilhassa doksanlı senelerde seslendirdiği ezgi ve ilahilerle gönüllerde taht kuran Emin Ay, günümüzde akademik çalışmaları, talebeleri ve vaazları ile ümmete hizmet ediyor.

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Mehmet Emin Ay'ın kitapları

▪ Din Eğitiminde Mükafat ve Ceza

▪ Ailede ve Okulda İdeal Din Eğitimi

▪ En Güzel İlahiler

▪ Ticaret Erbabı Devlet Başkanı ve Ordu Komutanı Olarak Peygamberimiz

▪ Biricik Peygamberim ve Onun Çağındaki Çocuklar

▪ Sevgili Kitabım

▪ Çocuk Ve Peygamber

▪ Çocuklarımıza Allah'ı Nasıl Anlatalım

▪ Din Eğitiminde Mükafat ve Ceza

▪ İnsanlarla İlişkilerinde Peygamberimiz Hz. Muhammed

▪ Ticaret Hayatında Peygamberimiz Hz. Muhammed

▪ Boyuyorum Rabbimi Anıyorum

▪ Peygamberimizin İnsanlarla İlişkisi

▪ Türkiye'de Kur'an Kursları

▪ Şefkat Peygamberi Hz. Muhammed

▪ Yüksek Öğretimde Rehberlik

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Mehmet Emin Ay'ın bazı yazılarından kısımlar

➡ "Oruçta, Allah'tan başka kimsenin bilemediği bir sır vardır ve içine riya karışmayan tek ibadet oruçtur."

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➡ "Hac yolculuğunda kişiye öncelikle lâzım olan şey, bir manevi hazırlık konusu olan takvâ donanımına sahip olması gerektiğidir."

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➡ "Kısacası kalpte başlayıp tüm organlarda etkisi görülen güzel kulluk sahibi olmaktır, hicret..."

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➡ "Melekler, bazı müminlerin dostlarıdır. Peki, nedir bu kulların sahip olduğu özellikler? Birincisi "Rabbim Allah'tır" demek, ikincisi de dosdoğru bir çizgide, bu imana yakışan dürüstlükte bir hayat yaşamak..."

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➡ "Hicret yaşanmış ve bitmiş bir olay değildir. Hicret, bir peygamber geleneğidir!"

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➡ "Hem haram lokma, hem de ödenmesi gereken ve helallik alınmamış borç yükü, kişinin hac yolculuğu sırasında alması gereken hazzı ve manevi nasibi ciddi şekilde engelleyen en önemli hususlardır."

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➡ "Namaz müminin miracıdır." hikmetiyle ifade edilen hakikatlerden biri de: Namazın mümin kulu, manevi bir yolculuğu çıkararak ona bir nevi miracı yaşatmasıdır. Aynı zamanda Allah'a övgülerini dile getirmesine imkân sağlamasıdır.

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➡ "Namaz, İslâm'ın temel ibadetlerinden biri ve en başta gelenidir. Ama o aynı zamanda kulun Allah'a yönelişini, O'nunla birlikte olduğunu temsil eden bir ibadettir."

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