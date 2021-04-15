Hz. Harun kimdir? Hz. Harun peygamber mi? Hz. Harun’un hayatı ve kıssası…

Müslüman olmanın amentüsünden biri de Allah tarafından gönderilmiş hak peygamberlere iman etmek ve onları tasdik etmektir. Dünyada yaşamın başlamasından bu yana çok sayıda peygamber, insanları tevhid dinine davet etmek için görevlendirilmiş olsa da yalnızca yirmi beş nebinin ismi Kur’an-ı Kerim’de yer almaktadır. Bu peygamberlerden biri de Hz. Musa’nın abisi olan Hz. Harun’dur. Peki, Hz. Harun kimdir? Hz. Harun hangi kavme gönderilmiştir? Hz. Harun’un hayatı ve kıssası…

HZ. HARUN KİMDİR?

📌 Hz. Harun, Hz. Musa'nın ana baba bir abisidir. Kur'an-ı Kerim'de ismi toplam yirmi yedi kez zikredilir. Genel olarak Hz. Musa ile birlikte ayetlere konu olur.

📌Hz. Harun, Mısır'da doğup büyüdü. Hz. Musa, yanlışlıkla bir Kıpti'yi öldürüp Medyen'e hicret ettiği zamanlarda da burada yaşamaya devam etti.

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📌Hz. Musa'nın bebeklik döneminden itibaren Firavun'un sarayında yetişmesi, kimliğinin açık edilmemesi, sekiz-on yıl gibi bir süreyi Medyen'de geçirmesi gibi sebeplerden dolayı Hz. Harun'dan oldukça uzun seneler uzak kaldı ve birbirlerine hasret yaşadılar.

📌 Hz. Musa, Medyen'den Mısır'a dönerken Allah-u Teala ona Tur Dağı'nda peygamberlik görevi verdi. Firavun'u tevhid dinine davet etmekle ve İsrailoğulları üzerinde kurmuş olduğu baskıyı kaldırmakla vazifelendirildi. Dolayısıyla görevi oldukça zor, bir o kadar da meşakkatliydi.

HZ. MUSA'NIN HZ. HARUN İÇİN DUASI

📌 Hz. Musa, her ne kadar bu vazifesinde çeşitli mucizelerle kuvvetlendirilmiş olsa da Allah-u Teâla'dan kardeşi Harun'un da görevlendirilmesi ve bu meşakkatli yolda kendisine yardımcı olmasını talep etti. Onun bu isteği Kasas suresinin 34. ayetinde şu şekilde dile getirilmektedir:

"Kardeşim Harun benden daha açık ve düzgün konuşur. Onu da beni onaylayan bir yardımcı olarak yanımda gönder. Zira beni yalancılıkla itham etmelerinden endişe ediyorum."

Kasas suresi 34. ayetin tefsiri 📕 meali 🔊

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📌Ayet-i kerimede, Hz. Musa'nın "kardeşim Harun benden daha fasih konuşur" ifadesinin müessirler nezdinde iki yorumu vardır. Bunlardan genel olarak bilineni Hz. Musa'nın çocukken yanlışlıkla ağzına ateş atması sonucunda dilinde bir tutukluk veya kekemelik oluştuğu için kelamının yer yer anlaşılmamasıdır.

➡ Büyük tefsir âlimi Mevdudi'nin bu konuda tercih ettiği görüş ise biraz daha farklıdır. Hz. Musa, her ne kadar Firavun'un sarayında yetişip Kıptice öğrense de sütanne olarak görevlendirilen öz annesi onunla İbrani dilinde iletişime geçiyordu. Aynı zamanda çok uzun süre Medyen'de yaşadığı için Kıpticeden oldukça uzak kalmıştı. Tüm bunlara karşın Hz. Harun, Mısır'da doğup büyümüş olduğundan dolayı Kıpticeyi oldukça aktif bir şekilde kullanıyordu. Bu sebeple Hz. Harun'un dili daha fasih yani daha anlaşılırdı.

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HZ. HARUN'UN İSRAİLOĞULLARI İÇİN GÖREVLENDİRİLİŞİ

📌Allah-u Teala, Hz. Musa'nın (as) duasını kabul etti ve Hz. Harun'u onunla birlikte Firavun'a gönderdi. Ancak Firavun'u tevhid dinine davet edip İsrailoğullarının haklarını geri vermesini istediklerinde oldukça sert bir tepki ile karşılaştılar. Bütün çabalarına rağmen Firavun, tevhid dinini kabul etmedi.

📌 Hz. Musa, Hz. Harun ve beraberindeki İsrailoğulları, büyüklük taslayıp hak peygamberlerin söyledikleri hakikatleri reddeden Firavun'un azabından kaçarak Kızıl Deniz'i aştılar, Beytülmakdis topraklarına doğru ilerlediler.

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📌Daha sonra Hz. Musa, Tuva Vadisi'nde Allah-u Teâla ile görüşmeye gittiğinde İsrailoğullarına göz kulak olması için yerine Hz. Harun'u bıraktı. Bu görevlendirme Araf suresinin 142. ayetinde şu şekilde zikredilmektedir:

"Musa ile otuz gece (için) sözleştik ve buna on gece daha ekledik; böylece rabbinin tayin ettiği vakit kırk geceyi buldu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki: "Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yolunu izleme."

Araf suresi 142. ayetin tefsiri 📕 meali 🔊

📚 Hz. Davud hayatı ve kıssası

📌 Hz. Musa'nın Allah-u Teala ile görüşmesi uzun sürünce İsrailoğulları, çevre kabilelerin puta tapıcılık fikrini kendilerine örnek aldılar. Samiri adında bir kimse, bütün ziynet eşyalarını toplayıp eriterek buzağı şeklinde put hazırladı. Hz. Harun, her ne kadar bu olayı engellemeye çalışıp "Ey kavmim! Siz bununla sınanmaktasınız; kuşkusuz sizin rabbiniz o Rahmân'dır. O halde bana uyun ve emrime itaat edin" (Taha suresi 90. ayet) dese de kavmi pek çok ilahi mucizeyi görmelerine rağmen peygamberlerini dinlemedi ve şirklerine devam etti.

Taha suresi 90. ayetin tefsiri 📕 meali 🔊

📚 Hz. Salih hangi kavme peygamber olarak gönderilmiştir?

📌 Tuva Vadisi dönüşünde putu gören Hz. Musa, çok hiddetlendi ve Hz. Harun'a çıkışmaya başladı. Bunun üzerine Hz. Harun "Ey anamın oğlu! Sakalımı saçımı çekme. Emin ol ki ben senin, 'Sözüme riayet etmedin de İsrâiloğullarının arasına ayrılık soktun!' diyeceğinden endişelenmiştim." (Taha suresi 94. ayet) diyerek kendini açıklamaya çalıştı.

Taha suresi 94. ayetin tefsiri 📕 meali 🔊

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Aynı olaya, Araf suresinin 150. ayetinde de işaret edilir:

"Musa, kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız! Rabbinizin emrini (beklemeyip) acele mi ettiniz?" dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Harun, "Ey anam oğlu! Senin bu kavmin beni cidden zayıf gördüler; neredeyse beni öldüreceklerdi! Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavimle bir tutma!" dedi.

Araf suresi 150. ayetin tefsiri 📕 meali 🔊

📚 Lut kavmi nasıl helak edildi?

Kur'an Yolu Tefsiri'ne göre bu ayetin açıklaması şu şekildedir:

💠 İbn İshak'tan nakledilen bir yoruma göre Hz. Musa, Tûr'dan dönünceye kadar kavminin buzağı heykeline taptığını bilmiyordu. İbn Cerîr et-Taberî'ye göre ise Musa Tûr'da iken Allah onu, kavminin böyle bir fitneye bulaşmış olduğundan haberdar etmişti.

💠 Musa daha önce kavmini putperestlik konusunda sürekli uyardığı halde, kısa bir süre yanlarından ayrılınca bütün bu ikazlarını unutarak tevhid inancından sapmaları, onu son derece sarsmıştı. Bu sebeple Tûr'dan öfkeli bir vaziyette döndü ve İsrailoğullarına, kendisinin bulunmadığı süre içinde çok kötü bir iş yaptıklarını ifade ederek hem kavmini hem de yerine bıraktığı Hz. Harun'u suçladı. Zira kavmi putperestliğe sapmış, Harun da (Musa'nın kanaatine göre) vekâlet görevini yerine getirmekte ve kavmini doğru dürüst yönetmekte kusur etmişti.

📚 Hz. Yakub kimdir?

💠 Hz. Musa, bu suretle kavmini suçlayarak, son derece sarsılmış bir hâletiruhiye içinde elindeki Tevrat levhalarını yere attı. Aynı duyguların tesiriyle, kusurlu olduğunu düşündüğü ve halkın, Sâmirî'ye aldanarak buzağı heykeline tapmasına göz yumduğunu zannettiği Harun'un başından veya saçlarından tutup kendisine doğru çekti.

📚 Sâmirî kimdir ve neden "bana dokunmayın" demiştir?

💠 Hz. Harun "Ey anam oğlu!…" diyerek merhamet duygusuna hitap ettiği Hz. Musa'ya, görevini yapmaya çalıştığını, hatta bu uğurda hayatını bile tehlikeye soktuğunu, fakat İsrâiloğullarına söz geçiremediğini ifade etti.

💠 Hz. Harun, kavmini altın buzağıya tapmaktan alıkoymak için başka önlemler almayı da düşünmüş fakat işin iyice çığırından çıkarak halk arasında parçalanmaya kadar varmasından, Hz. Musa'nın da kendisini halkı birbirine düşürmekle suçlamasından kaygı duymuştu.

📚 Hz. Nuh kıssası…

💠 Hz. Harun, bütün bu açıklamalardan sonra Hz. Musa'dan, hareketi ve sözleriyle kendisini hırpalayarak, yaptıklarına karşı çıktığı için ona kızgın olan "zalimler" karşısında kendisini gülünç duruma düşürmemesini, onlarla aynı kefeye koymamasını istedi.

HZ. HARUN NASIL VEFAT ETTİ?

📌 Hz. Harun, Hz. Musa'nın tevhid mücadelesi boyunca onun yanında oldu ve her daim destekledi. Kuvvetle ihtimal, Hz. Musa'dan daha önce vefat etti.

📌Vefat şekli ve sebebi hakkında İslami kaynaklarda birbirinden farklı rivayetler bulunmaktadır. Müfessir Sa'lebî'nin de belirttiğine göre bunlardan en bilineni şu şekildedir:

➡ Allah-u Teala bir gün Hz. Musa'ya, "Harun'un ruhunu kabzedeceğim, onu şu dağa getir." diye vahyeder. Bunun üzerine Hz. Musa ile Hz. Harun istenilen yere giderler. Dağa ulaştıklarında orada çok değişik bir ağaç ile ev ve üzerinde yataklar bulunan sedir bulurlar. Hz. Harun burada yatmak istediğini söyleyince Hz. Musa "Yat ve uyu." der. Bunun üzerine Hz. Harun, bu sedire uzanır. Ardından ruhu kabzedilince ev ve yatak semaya yükseltilir.



FİKRİYAT

SÜMEYYE ALI JABER