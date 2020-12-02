Hz. Musa'nın hayatı ve Kur'an-ı Kerim’de zikredilen özellikleri
Hz. Musa'nın hayatı ve Kur'an-ı Kerim’de zikredilen özellikleri
Hz. Musa, üç semavi dinin de kabul ettiği büyük bir peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'de kendisinden söz edilen ulü'l azm peygamberlerden olan Hz. Musa, aynı zamanda İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtarıp hürriyete kavuşturan bir liderdir. Kur'an-ı Kerim'de onun dünyaya gelişi, saraya intikali, Medyen'e gidişi, peygamber olarak seçilişi, İsrailoğullarını kurtarmak için Firavun'a gönderilişi, Firavun'la mücadelesi ve ilahi emirleri alışına dair bilgiler yer alır. Hz. Musa'nın hayatı ve Kur'an-ı Kerim'de zikredilen özelliklerini derledik.
Giriş Tarihi: 02.12.2020
19:06
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
19:22
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