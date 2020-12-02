Hz. Musa'nın hayatı ve Kur'an-ı Kerim’de zikredilen özellikleri

Annesine, oğlunun kendisine geri getirileceği ve ileride peygamber olacağı müjdelenmiştir. Annesi onu daha fazla gizleyemeyeceğini anlayınca söyleneni yapmış ve çocuğu bir sandık içinde nehre bırakıp, Hz. Mûsâ'nın ablasına da kardeşinin âkıbetini uzaktan gözlemesini söylemiştir.

Firavun'un ailesi onu nehirde bulup almış; Firavun'un karısı öldürülmemesini, evlât edinilmesini istemiştir. Mûsâ, Mısırlı hiçbir sütanneyi kabul etmeyince ablası ona bir sütanne bulmayı teklif etmiş, böylece Hz. Mûsâ tekrar annesine kavuşturulmuştur.