Yaşam kaynağımızı bilinçli kullanmak için: Su okuryazarlığı

◼ Su, doğanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Canlılar ve doğa için hayati değer taşıyan bu kaynak ne yazık ki sınırsız değil.

◼ Bu nedenden dolayı suyun bir damlasının bile ziyan edilmemesi gerekiyor. Boşa akan her damla ekosistemin geleceğini tehdit ediyor.

Türkiye'de bulunan 10 büyük nehir