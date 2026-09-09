Türkiye'de bulunan 10 şifalı su
Ülkemiz, coğrafi konumu itibari ile birçok doğal güzelliği bünyesinde barındırır. Bunlardan biri hiç şüphesiz ki jeotermal kuşakta yer almamız nedeniyle termal sulardır. Doğadan gelen şifası ile sayısız hastalığın tedavisinde önemli bir yere sahip olan bu termal tesisler, pek çok hastalığın tedavisi için ziyaret edilir. Sizin için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan 10 şifalı suyu araştırdık.
PAMUKKALE TRAVERTENLERİ
🔹 Ülkemizin güzide şehirlerinden olan Denizli'nin bir ilçesi olan Pamukkale, 35.6 derecelik şifalı suyu ile meşhurdur. Pamukkale Travertenleri'ni oluşturan sular, bölgenin önemli bir termal turizm kenti olmasını sağlar.
🔹 Roma Dönemi'nden günümüze asırlardır tedavi amaçlı kullanılan su, hastaların şifa bulmak için geldiği bir yerdir. Tıbbi anlamda merkez konumundaki travertenler, kalp ve damar sertliği, tansiyon, romatizma, raşitizm, felç, deri, göz, sinir sistemi ile damar hastalıkları, damar iltihabı ve reyno hastalığı rahatsızlıklarının tedavisinde etkilidir. Ilık olarak içildiğinde ise mide spazmı, idrar söktürme ve iltihaplar, böbrek ve kum taşları gibi rahatsızlıklara iyi gelir.
🔹 Beyaz rengi ile şifa kaynağı olan travertenler, UNESCO Kültür Miras Listesi'nde yer alır.
KURŞUNLU KAPLICALARI
🔹 Manisa Salihli'de bulunan Kurşunlu Kaplıcaları, kaynayan suları, tüten dumanları ile tam bir doğa harikasıdır. Toplam 2172 miligram/litre mineralizasyonu olan su, bikarbonatlı ve flörürlü yapısı ile dikkat çeker.
🔹 Sıcaklığı 43 ila 91 derece arasında değişen kaynaklardan sağlanan kaplıca suyu romatizmaya, cilt ve kadın hastalıklarına, solunum yolu, sinirsel rahatsızlıklara iyi gelir. Ayrıca kireçlenme tedavisine yardımcı etkisi olduğu da bilinir.
KARAHAYIT KAPLICASI
🔹 Kendine has kırmızı renkli şifalı suyu ve termal çamuru ile bilinen Karayahıt Kaplıcası, Denizli'nin Karahayıt Mahallesi'ndedir. 58 derecelik sıcaklığı ve içeriğinde bulunan zengin minarelleri ile tam bir sağlık kaynağıdır.
🔹 Kırmızı Su ve Termal Çamur sayesinde pek çok hasta şifa bulur. İçildiğinde üst gastrointestinal sistemin fonksiyonel bozukluklara, mide ve yemek borusu rahatsızlıklarına, kemik erimesine ve ürolithiasisde hastalıklara karşı etkili olduğu bilinir. Çamur ise ortopedik, nörolojik romatizmal, siyatik, bel-boyun fıtığı ve kireçlenme gibi sorunları olan hastaları rahatlatıcı özelliktedir.
HÜDAİ KAPLICALARI
🔹 Hüdai Kaplıcaları, çamur banyosu ile dünya çapında tanınan doğal şifalı bir tesistir. Afyon'un Sandıklı ilçesinde bulunan kaplıca, 68 derecelik sıcaklığa sahiptir.
🔹 Şifalı suyun toprak ile karışmasından elde edilen çamur, hastanın başı dışarıda kalacak şekilde tüm vücudunu çamura bulayarak uygulanır.
🔹 Günde bir kez alınan çamur banyosunun, romatizmal hastalıklar, kırık çıkık sekelleri, çocuk felçleri ve kadın hastalıklarına, sinir, cilt ve deri hastalıklarına iyi geldiğine inanılır.
TERMAL KAPLICA
🔹 Yalova'da bulunan şifalı su, Türkiye'nin önemli kaplıcalarından biridir. Kaynak ısısı 66 derece olan kaplıcanın deri hastalıkları, romatizma, karaciğer ve safra rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinir.
🔹 Geçmiş dönemlerde birçok medeniyete ev sahipliği yapan bölge, özellikle Roma döneminde kaplıcalarıyla dikkatleri üzerine çeker. Osmanlı döneminde Sultan II. Abdülhamit zamanında daha da önem kazanır. Günümüzde özellikle İstanbul'a deniz yolu ile bir saat uzaklıkta olması nedeniyle fazlasıyla ilgi görür.