Türkiye'de bulunan 10 şifalı su

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PAMUKKALE TRAVERTENLERİ

🔹 Ülkemizin güzide şehirlerinden olan Denizli'nin bir ilçesi olan Pamukkale, 35.6 derecelik şifalı suyu ile meşhurdur. Pamukkale Travertenleri'ni oluşturan sular, bölgenin önemli bir termal turizm kenti olmasını sağlar.

🔹 Roma Dönemi'nden günümüze asırlardır tedavi amaçlı kullanılan su, hastaların şifa bulmak için geldiği bir yerdir. Tıbbi anlamda merkez konumundaki travertenler, kalp ve damar sertliği, tansiyon, romatizma, raşitizm, felç, deri, göz, sinir sistemi ile damar hastalıkları, damar iltihabı ve reyno hastalığı rahatsızlıklarının tedavisinde etkilidir. Ilık olarak içildiğinde ise mide spazmı, idrar söktürme ve iltihaplar, böbrek ve kum taşları gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

🔹 Beyaz rengi ile şifa kaynağı olan travertenler, UNESCO Kültür Miras Listesi'nde yer alır.