Ayasofya'nın gizli tünelleri

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▶ Sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın önde gelen yapılarından biri olarak kabul edilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, camiyle ilişkisi ve bağlantısı olan yer altı yapıları olarak tüneller, mahzenler, 3 odalı yer altı mezarı ve dehlizler keşfedildi.

▶ İlk yapımı, Fatih'in İstanbul'u fethetmesinin asırlar öncesine, Hristiyanlığın yeni yayıldığı sürece uzanan Ulu Mabed aynı bölgede 3 kez inşa edildi. Yeni keşfedilen mekanlar fethin sembolü Ayasofya'da merak uyandıracak pek çok gizemli yerin bulunduğuna da işaret ediyor.