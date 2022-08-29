Ayasofya'nın gizli tünelleri
Pek çok tarihçinin ve araştırmacının "dünyanın 8. harikası" olarak nitelendirdiği Ayasofya'nın yeni keşfedilen dehlizleri, tünelleri, mahzenleri ve yer altı mezar yapıları, yer üstünde olduğu kadar altında da derin bir geçmiş barındırdığını gözler önüne seriyor. Yapının altında ve etrafında toplam uzunluğu yaklaşık 1 kilometreyi bulan tüneller, herkes için yeni bir heyecan uyandırdı.
Giriş Tarihi: 30.08.2022
10:54
Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
11:56
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Sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın önde gelen yapılarından biri olarak kabul edilen camiyle ilişkisi ve bağlantısı olan yer altı yapıları olarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, tüneller, mahzenler, 3 odalı yer altı mezarı ve dehlizler keşfedildi.
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İlk yapımı, Fatih'in İstanbul'u fethetmesinin asırlar öncesine, Hristiyanlığın yeni yayıldığı sürece uzanan Ulu Mabed aynı bölgede inşa edildi. Yeni keşfedilen mekanlar 3 kez merak uyandıracak fethin sembolü Ayasofya'da pek çok gizemli yerin bulunduğuna da işaret ediyor.
Hagia Sophia'nın Ayasofya Camii'ne dönüşümü
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1485 yıldır ayakta duran eseri havalandırarak rutubetten koruyan yer altı tünelleri ve menfezler, 2 yıl önce yapılan araştırmayla tam anlamıyla belgelenmişti. Bu süreden sonra devam eden çalışmalar sayesinde mimari olarak menfezler büyük oranda temizlenerek boşaltıldı.
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Yaklaşık 1 kilometreyi bulan tünel ve menfezler 3 boyutlu olarak kayda alınırken, caminin yanında ve altında en büyük yer altı yapılarının da yer aldığı araştırmalar sonucunda gün yüzüne çıktı.
Ayasofya külliyesinde neler bulunuyordu?
▶ Aynı yerde
3 kez inşa edildiğini bilinen bugüne kadar gelen yapısı Ayasofya'nın 532 yılında başlayıp 537 yılında tamamlanan halidir.
▶ Bahsettiğimiz
, üçüncü Ayasofya yakılarak yıkılmış önceki ahşap çatılı yapılardan farklı olarak, ana mekan, 4 payenin taşıdığı 4 kemer üzerinde, tuğla ile o zamana kadarki en büyük kubbe ve onu 2 yönden destekleyen 2 yarım kubbe ile örtülmüştü.
Paye ne demektir? Yapıları uzun süre ayakta kalmasını sağlayan destek türü.
İslam uygarlığı ile mükemmel forma ulaşan kubbe mimarisi
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Ayasofya'nın kuzeydoğu cephesinin hemen önünde yer alan mezar yapısı yer alıyor. yerin 4 metre altında 'Hipoje' olarak bilinen bu yapı, Ayasofya'nın inşası sırasında yapılmış olan bir yer altyapısı olmamakla beraber,tarihi M.S. 4. yüzyıla uzanan bir yer altı mezar yapısıdır.
▶ Bu yapı ayrıca
Ayasofya civarında bulunabilmiş Yer altı yapısı sonradan en eski mimari eserdir. yeniden işlevlendirilmek adına iki ucundan birer menfez bağlanarak diğer yer altı yapılarıyla ilişkili hale getirilmiştir.
İslam kubbelerinin etkileyici formu: Çarkıfelek
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'Hipoje'den 1946 yılından beri yürütülen temizleme çalışması kapsamında yaklaşık tahliye edildi. 4 tona yakın moloz ve çamur
▶ Çalışmaların
daha uzun vadeli bir arkeolojik çalışma sürecinde, Ayasofya'nın devam ettirilmesi diğer yer altı yapılarını da kapsayacak şekilde yer altında saklı kalan tarihin izlerinin görülmeye devam etmesine olanak sağlayacak.
Edebiyatçıların kaleminden Ayasofya