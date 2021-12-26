Sıkça tükettiğimiz besinlerin bilinmeyen öyküleri

◾ Tuz, dünyanın yenilebilen tek kayası. Geçmişte silah olarak kullanıldı. Ordular düşmanın yeniden mahsul yetiştirmesini engellemek amacıyla savaşta toprağı tuzladı.

◾ Tuz yaşam için de önemliydi. Bir zamanlar tuz gereksinimi sadece etten karşılanıyordu ancak tarımın gelişmesiyle tuza daha çok gerekesinim duyulmaya başlandı. Uzmanlar her insanın yaşamı boyunca 12 bin 700 kg tuza ihtiyacı olduğunu söyler. Tabi aşırı tüketimin yüksek tansiyon gibi hastalıklara yol açtığını da unutmamak gerekir.

◾ Tuzun bir diğer ilginç öyküsü ise uygarlıkların devamını sağlamış olması. Çünkü insanoğlu tarihte tuz sayesinde yiyeceklerini uzun süre saklayabildi.

Bilgi: Tuz ayrıca deniz suyunun buharlaştırılmasıyla ve madenlerden de elde edilebiliyor. Büyük tuz madenlerinin hakimiyetinin ele geçirilmesi çoğu zaman imparatorluk kurmanın bir yöntemi oldu.

Halsizliği gideren besinler