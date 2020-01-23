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  • Halsizliği gideren besinler nelerdir? Enerji veren yiyecekler… 🍉🍋🍒

Halsizliği gideren besinler nelerdir? Enerji veren yiyecekler… 🍉🍋🍒

Halsizlik, ruhsal ya da fiziksel yorgunluk ile ortaya çıkar ve kimi zaman uzun süre devam eder. Halsizlik hissi, yaşamınızda işlevsel sıkıntılara yol açar ve dikkat edilmediğinde kronikleşebilir. Uyku bozuklukları, uzun süreli stres veya grip gibi hastalıklar da dâhil olmak üzere halsizliğin pek çok farklı nedeni olabilir. Halsizlik, kimi zamansa bu fizyolojik sebeplerden tamamen bağımsız olarak gelişir ve psikolojiktir. Peki, gün boyu tükettiğimiz gıdalar halsizliğimizi ne şekilde etkiler? Halsizliği gideren besinler nelerdir?

Giriş Tarihi: 23.01.2020 18:14 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 18:18
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SU
SU

Su, enerji ve kronik yorgunlukla savaşınızda en büyük yardımcınızdır. Yorgunluk vücudun susuz kaldığının ana göstergesidir.

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GÜNDE 8 BARDAK SU İÇİN
GÜNDE 8 BARDAK SU İÇİN

Gün boyu hiçbir fiziksel aktivitede bulunmasanız bile terleme yoluyla su kaybedersiniz. Bu suyu yerine koymak için gün içinde en az 8 bardak su içmeye özen gösterin.

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PROTEİN
PROTEİN

Kaslar için gereken enerjinin ana kaynağı proteinlerle sağlanır. Yüksek protein içeren gıdalar norepinefrin ve dopamin üretimini arttırarak motivasyon ve uyanıklık sağlar. Ancak sığır eti ve yumurta gibi protein kaynaklarının sık tüketimi kötü kolesterol seviyelerini yükseltebileceğinden dikkatli tüketilmelidir.

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ALTERNATİF PROTEİNLERE YÖNELEBİLİRSİNİZ
ALTERNATİF PROTEİNLERE YÖNELEBİLİRSİNİZ

Protein kaynağı olarak derisiz tavuk eti, mercimek ve fasulye gibi alternatif besinleri de tercih edebilirsiniz.

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YOĞURT
YOĞURT

Sindirimi kolay olan yoğurt iyi bir protein kaynağıdır. Bunun yanında sindirimi kolaylaştıran "iyi" bakteriler olan probiyotik bakımından da zengindir. Bu sayede bağırsak florasını güçlendirerek bağışıklık sisteminin de güçlenmesine katkı sağlıyor, kronik yorgunluğa iyi geliyor.

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