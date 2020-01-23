Halsizliği gideren besinler nelerdir? Enerji veren yiyecekler… 🍉🍋🍒

Halsizlik, ruhsal ya da fiziksel yorgunluk ile ortaya çıkar ve kimi zaman uzun süre devam eder. Halsizlik hissi, yaşamınızda işlevsel sıkıntılara yol açar ve dikkat edilmediğinde kronikleşebilir. Uyku bozuklukları, uzun süreli stres veya grip gibi hastalıklar da dâhil olmak üzere halsizliğin pek çok farklı nedeni olabilir. Halsizlik, kimi zamansa bu fizyolojik sebeplerden tamamen bağımsız olarak gelişir ve psikolojiktir. Peki, gün boyu tükettiğimiz gıdalar halsizliğimizi ne şekilde etkiler? Halsizliği gideren besinler nelerdir?