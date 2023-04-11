Sağlıkla ilgili bilinmeyenler

Ceviz

◾ Ceviz, beyin fonksiyonları için çok faydalı olan, hafızayı güçlendiren, aynı zamanda hiperaktivite, depresyon ve hatta otizmle başa çıkmaya yardım eden omega - 3 yağlarını içerir.

◾ Yapılan araştırmalara göre günde 50 gram ceviz yiyen bir kişinin vücudunda iltihap olduğunun göstergesi olan CRP maddesinde azalma meydana geldiği tespit edilmiştir.

◾ Kullanım için bir su bardağı içine 3 tane ceviz atarak tüm gece bekletin, sabah aç karnına bu suyu için. Cevizli su tüm gün dinç kalmanızda etkili olacaktır.