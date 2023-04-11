Sağlıkla ilgili bilinmeyenler
Sağlık insanoğlunun asırlardır yaşantısının merkezinde yer alan en mühim meseledir. Bin yıllardır yitik şifayı arayan insanlık modern olduğu kadar geleneksel tıp yöntemlerini de benimser. Sizler için hangi besinlerin ne gibi faydalı olduğunu ve sağlığımızla ilgili doğru bildiğimiz yanlışları araştırdık.
Giriş Tarihi: 11.04.2023
11:14
Güncelleme Tarihi: 11.04.2023
11:42
Maydanoz
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Maydanoz halk arasında mide bulantısını giderici, böbrek taşlarını düşürücü, kansızlıkta, halsizlikte, bağırsakların çalışmasında, diş etleri kanamasının önlenmesinde, yaraların kapanmasında, romatizmada yararlı olarak bilinir.
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Antioksidan özelliği sayesinde vücudumuzu önemli hastalıklara karşı korur. ✅Maydanozu çiğ yediğiniz zaman mineralleri direkt olarak alacağınızdan kemik gelişiminize yardımcı olur. K an şekerinizi düzenlemeye yardım eder. Anemi gibi kansızlık olaylarına karşı mücadelede içerdiği demir gibi metaller sayesinde, kan yapımına olumlu etki yapar. ✅ Cilt kanserlerine karşı mücadelede rol oynar. ✅Maydanoz sindirim sistemini hızlandırır. ✅Ayrıca maydanoz vücutta biriken ödemi atarak böbreklerin üzerine binen yükü azaltmış olur. ✅ Sabah maydanoz tüketmek içerdiği C vitamini sayesinde güne zinde başlamanıza yardımcı olur.
Kefir
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Anne sütüne en yakın içecek olarak adlandırılan kara maya usulü kefir, içerdiği mineral ve antioksidanlar sayesinde kanser, sindirim rahatsızlıkları ve sinirsel rahatsızlıklara iyi gelir.
✅Sindirim sistemini destekler.
✅Sinir sistemini kuvvetlendirir. ✅Bağışıklık sistemini güçlendirir. ✅Bağırsakları çalıştırarak sindirimi destekler. ✅Kronik yorgunluğu giderir. ✅Stresi azaltır, sakinleştirir. ✅Yaraların iyileşmesini hızlandırır. ✅Kilo vermeye yardımcı olur. ✅Tırnak sağlığı için etkilidir. ✅Cilt, göz ve diş sağlığına iyi gelir. ✅Kas kasılmalarına önler. ✅Tansiyonu düzenler. ✅Kan şekerini dengeler. ✅Kemik gelişimini destekler.
Ceviz
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Ceviz, beyin fonksiyonları için çok faydalı olan, hafızayı güçlendiren, aynı zamanda hiperaktivite, depresyon ve hatta otizmle başa çıkmaya yardım eden omega - 3 yağlarını içerir.
◾ Yapılan araştırmalara göre günde 50 gram ceviz yiyen bir kişinin vücudunda iltihap olduğunun göstergesi olan CRP maddesinde azalma meydana geldiği tespit edilmiştir.
◾ Kullanım için bir su bardağı içine 3 tane ceviz atarak tüm gece bekletin, sabah aç karnına bu suyu için. Cevizli su tüm gün dinç kalmanızda etkili olacaktır.