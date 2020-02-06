Tansiyona iyi gelen besinler nelerdir? İşte doğal formüller...
Tansiyon, kalbin kan pompalarken oluşturduğu basınca denir. Kan basıncının yani tansiyonun yükselmesiyle organları besleyen damarlarda tıkanma ve kireçlenme gibi sorunlar gelişir. Bunun sonucunda da damarın bulunduğu organlarda ölümcül hasarlar oluşabilir. Yüksek tansiyonun kısa ve uzun vadeli olumsuz etkilerinden kurtulmanın en etkin yolu ise kan basıncının normal sınırlarda tutulmasıdır. Bunu da tansiyonu yükselten besinlerden uzak durarak, hareketli bir yaşam biçimi tercih ederek, egzersizlerle destekleyerek ve bol su içerek sağlamak mümkün. Peki tansiyona iyi gelen besinler nelerdir? İşte doğal formüller...
Giriş Tarihi: 06.02.2020
08:12
Güncelleme Tarihi: 06.02.2020
09:56
Kalbin kanı pompalarken oluşturduğu basınca tansiyon veya kan basıncı denilir. Kan basıncı ölçüm cihazlarıyla (dijital aletler veya manşonla) elde edilen ve küçük ve büyük olarak 2 sayıyla ifade edilmektedir. Yüksek tansiyon, yılda 7 milyon can kaybına yol açan kalp krizi veya inme gibi kardiyovasküler rahatsızlıkların başlıca sebebi olarak gösterilir. Dünyada ise her 3 yetişkinden biri yüksek tansiyon ile mücadele ediyor.
Tansiyonu yükselten besinlerden uzak durmak, hareketli bir yaşam biçimi tercih etmek, egzersizlerle desteklemek ve bol su içmek
tansiyon seviyesini dengede tutmaya yardımcı oluyor. Tansiyonu düşürmek için tavsiye edilen yiyecekler arasında ise sebze, meyve ve süt ürünleri ilk sıralarda geliyor. Ayrıca sodyum tüketimini sınırlandırmak, tansiyonu sağlıklı düzeylerde tutabilmek adına uzmanlar tarafından da öneriliyor.
MUTLAKA YAPILMASI GEREKEN KAN TAHLİLLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
Otomatik aletlerle kan basıncı ölçümünü doğru yapmak için kullanma kılavuzu okunmalı ve kurallara uyulmalı. Sakin, sessiz bir ortamda tansiyon ölçümünü yapın.
Konuşmayın, sırtınızı arkaya dayayın, kalp seviyesinde kolun ortasına manşeti yerleştirin. Kol ve kalp aynı düzlemde olmalısına dikkat edin.
Oturarak kolunuzu destekleyin, bacak bacak üstüne atmayın, ayaklarınızı yere düz basın. Kıyafetlerin üzerinden ölçüm yapmayın. Sabah kahvaltıdan önce ve akşam yemek öncesi aç karnına bir iki dakika ara ile kez yani
günde dört kez bir hafta boyunca ölçüm yapmak genelde yeterli.
Atrial fibrilasyon adı verilen ritim bozukluğu olan hastaların evde tansiyon ölçümleri
yanlış sonuç verebileceği unutulmamalı. Sağ ve sol kol arasında 10 birim ve daha az fark olabilir, bu nedenle endişe edilmemeli. Evde ortalama ölçülen tansiyon değerleri 135/85 mmHg üzeri ise yüksek tansiyondan bahsetmek mümkündür.
Yüksek tansiyon şikâyeti olanların özellikle
yağlı ve yağda kızartılmış besinlerden, hamur işlerinden, kırmızı et ve sakatatlardan uzak durması gerekiyor. Kahve, çikolata, şekerli, gazlı içeceklerle tuz, margarin ve aşırı çay tüketimi de tansiyonu yükselten besinler arasında yer alıyor.
İşte tansiyona iyi gelen o besinler…
Ahududu : Oksidatif stresi azaltan ve iltihaplara iyi gelen içeriğiyle ahududu, kanser hücrelerinin ve tümörün oluşumunu engeller. Bol bol C vitamini sağlayan meyve bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur. Özellikle hipertansiyon problemi yaşayan insanların mutlaka tüketmesi gereken ahududu, kan basıncını düşürerek yüksek tansiyonu önler. Meyvesi yenir. Çayı ve suyu içilir.
ALTERNATİF TIP ÇEŞİTLERİ NELERDİR? ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
Alıç: Alıç, zayıflamaya yardımcı bir görev üstlenir, yağ yakıcı ve metabolizma hızlandırıcı bir özelliğe sahiptir. Alıç, tansiyon hastaları için büyük bir şifa kaynağıdır. Hem yüksek tansiyonu hem de düşük tansiyonun kontrol edilmesini sağlar. Çayı, suyu ve şurubu içilir.
Ardıç tohumu (siyah) : Servigiller familyasından olan ardıç ağacı, kış boyunca yapraklarını dökmez. Eylül-ekim aylarında ağaçlardan dökülen meyveler kurutulur ve buna ardıç tohumu denir. Hem ilaç sanayinde hem de mutfaklarda kullanılan ardıç tohumu yüksek tansiyon hastaları için de son derece yararlı. Bir bardak kaynar suyun içerisine 3-4 gram ardıç tohumu atılır. Yaklaşık 10 dakika bekletilen çay, ılık olarak tüketilir. Uzmanlar, bu çayın gün içinde üç bardaktan fazla içilmemesini öneriyor. Macunu yenir. Çayı, suyu ve hülasası içilir. Yağı kullanılır.
İBN-İ SİNA'DAN 1000 YILLIK SAĞLIK ÖĞÜTLERİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN