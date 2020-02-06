Tansiyona iyi gelen besinler nelerdir? İşte doğal formüller...

Otomatik aletlerle kan basıncı ölçümünü doğru yapmak için kullanma kılavuzu okunmalı ve kurallara uyulmalı. Sakin, sessiz bir ortamda tansiyon ölçümünü yapın. Konuşmayın, sırtınızı arkaya dayayın, kalp seviyesinde kolun ortasına manşeti yerleştirin. Kol ve kalp aynı düzlemde olmalısına dikkat edin.

Oturarak kolunuzu destekleyin, bacak bacak üstüne atmayın, ayaklarınızı yere düz basın. Kıyafetlerin üzerinden ölçüm yapmayın. Sabah kahvaltıdan önce ve akşam yemek öncesi aç karnına bir iki dakika ara ile kez yani günde dört kez bir hafta boyunca ölçüm yapmak genelde yeterli.

Atrial fibrilasyon adı verilen ritim bozukluğu olan hastaların evde tansiyon ölçümleri yanlış sonuç verebileceği unutulmamalı. Sağ ve sol kol arasında 10 birim ve daha az fark olabilir, bu nedenle endişe edilmemeli. Evde ortalama ölçülen tansiyon değerleri 135/85 mmHg üzeri ise yüksek tansiyondan bahsetmek mümkündür.