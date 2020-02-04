Mutlaka yapılması gereken kan tahlilleri

Test için hazırlık gerekir mi?

Hayır, kol damarınızdan alınan kan numunesi kullanılır.

Kolesterol nedir?

Kolesterol, hayvanların vücut dokularındaki hücre zarlarında bulunan ve kan plazmasında taşınan bir sterol, yani bir steroid ve alkol birleşimidir.

LDL (kötü) kolesterol nedir?

LDL, karaciğerde üretilen ve kolesterolü kan yoluyla taşıyan moleküler proteinlerdir. LDL'yi kötü kolesterol olarak bilmemize rağmen, bazı yararlı fonksiyonları da mevcuttur. Amino asitleri ve anti oksidanları diğer hücrelere ulaştıran LDL, vücutta fazla miktarda bulunduğunda önemli sağlık sorunlarını da beraberinde getirmekte ve negatif etkileri pozitif yönlerinden ağır basmaktadır.

HDL (iyi) kolesterol nedir?

Düşük değerlerde olması gereken LDLnin aksine, vücuttaki HDL değerlerinin yüksek olması sağlığımız için oldukça iyidir. HDL, fazla kolesterolün sindirim sistemi ile vücuttan atılması için karaciğere ulaşmasını sağlar.

Bir insanın vücudundaki kolesterolün yüzde 75'i vücut tarafından üretilirken, yüzde 25'i besinlerle alınır. Yaklaşık 70 kg ağırlığındaki bir kişinin vücudunda normal şartlarda 35 gram kolesterol bulunması gerekir.

Total kolesterol ne demek?

Total kolesterol kolesterol ve trigliserid değerlerinin toplamıdır. Trigliserid düzeyinin %20'si ile HDL ve LDL kolesterollerinin seviyelerinin toplanmasıyla hesaplanır.

Normal Kolesterol ve Trigliserid değerleri;

Normal <200 mg/dl <130 mg/dl

Sınırda yüksek 200-240 mg/dl 130-159 mg/dl

Yüksek >240 mg/dl 160 mg/dl