Mutlaka yapılması gereken kan tahlilleri

Test için gerekli numune nedir?
Bir kol damarınızdan alınan kan numunesi kullanılır.
Normal GGT değerleri;
Yetişkin kadınlarda: 0 – 45 UL
Yetişkin erkeklerde: 0 – 65 U / L
45 yaşından küçük kadınlar için yüksek GGT değerleri: GGT> 27 U / L
45 yaşın üzerindeki erkek ve kadınlar için yüksek GGT değerleri: GGT> 38 U / L
GGT yüksekliği ne anlama gelir?
Pankreas hastalıklarında, böbrek yetmezliğinde, kronik obstrüktif akciğer hastalığında ve alkol kullanımında GGT yüksekliği saptanabilir.
GGT düşüklüğü ne anlama gelir?
Tiroit seviyelerindeki düşüklük, Hipotalamik sendromu, ciddi magnezyum sendromu.
AST
AST testi, kanınızdaki zarar gören dokudan salınan AST miktarını ölçer.
Normal AST değerleri
Normal AST aralığı erkeklerde: 10 – 40 birim / L, kadınlarda: 9 – 32 birim / L'dir.
AST yüksekliği ne anlama gelir?
Hepatit, Siroz, Safra kanallarında tıkanma, karaciğer kanseri. Bazı hastalıklar veya ilaçlar AST testinde "yanlış pozitif" sonuçlara neden olabilir.
AST düşüklüğü ne anlama gelir?
Bazı böbrek hastalıkları, üre yüksekliği, diyaliz, diyabetik ketoasidoz olarak tanımlanan şeker koması, gebelik ve B6 vitamin eksikliği sayılabilir.
ALT
ALT değerinin yiyeceklerin enerjiye çevrilmesinde ve metabolizmada çk önemli rolleri vardır.
Normal ALT değerleri;
Erkeklerde: 10-40 U/L'nin arasındadır,
Kadınlarda: 7-35 U/L arasındadır.
ALT yüksekliği ne anlama gelir?
Kandaki ALT enzimlerinin konsantrasyonunu ölçerek karaciğer hasarının derecesini belirleyebiliriz.
ALT düşüklüğü ne anlama gelir?
ALT düzeyinin değerlerin altında bulunmasının genellikle tıbbi açıdan bir anlamı ve tehlikesi bulunmamaktadır.