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Mutlaka yapılması gereken kan tahlilleri

Erişkin bir insanın şikayeti olmadan düzenli aralıklarla belirli kan testlerini yaptırması gerekiyor. Düzenli sağlık kontrolleri ile hastalıkları erken evrelerinde fark edebilmek ya da kronik hastalıkları düzenli takip ederek hastalığın ileri safhalara geçmesini engellemek mümkün olabiliyor. Peki, kan tahlilleri ve anlamları nelerdir? Rutin kan tahlilinde nelere bakılır? Kan tahlili çeşitleri nelerdir? İşte herkesin mutlaka yılda en az bir kez yapılması gereken 10 kan testi…

Giriş Tarihi: 04.02.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 15:45
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TSH
TSH

Test için gerekli numune nedir?
Bir kol damarınızdan alınan kan numunesi kullanılır.

Ne test edilmektedir?
Test tiroid hastalığının belirteci olan tiroid uyarıcı hormonun kandaki miktarını ölçer.

Normal TSH değerleri;

Normal TSH aralığı, litre başına 0,4 ila 5 mil uluslararası birimdir (mIU / L). TSH yüksekliği, yeterince T3 ve T4 üretilmemesine dayalı olarak tiroit bezinin az çalışması durumunu gösterir.

TSH düşüklüğü ne anlama gelir?

TSH değerinizin düşük çıkması fazla tiroid hormonu ürettiğiniz anlamına gelir. Ayrıca hamilelik süresince TSH değerlerini takip etmek önemlidir.

TSH düşüklüğü belirtileri nelerdir?

Sinirlilik, ellerde titreme, çabuk yorulma, kilo kaybı, dikkat bozukluğu, uykusuzluk, saç dökülmesi, cinsel istekte azalma, sık sık idarara çıkma.

TSH yüksekliği ne anlama gelir?

Bu hormonun otoimmun hastalığının sonucunda ya da beslenme yoluyla çok fazla tuz alınması sonucunda ortaya çıkabilir.

TSH yüksekliği belirtileri nelerdir?

Halsizlik, yorgunluk, üşüme, unutkanlık. kuru cilt, saç dökülmesi, uyku hali.

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D VİTAMİNİ
D VİTAMİNİ

Test için hazırlık gerekir mi?

Hayır, kol damarınızdan alınan kan numunesi kullanılır.

Normal D vitamini değerleri;

Tehlikeli eksiklik: 30 nmol / L'nin altında (12 ng / mL)
Normal seviyeler: 50 nmol / L (20 ng / mL) ile 125 nmol / L (50 ng / mL) arasında
Yüksek seviyeler: 125 nmol / L'den (50 ng / mL) yüksek

D Vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

Uzun süreli D vitamini eksikliği; kemik erimesi, kemik yapısında bozukluk, kas güçsüzlüğü ve düşme riskinde artışa neden olur. Çocuklarda raşitizm adı verilen rahatsızlığa yol açar.

D Vitamini eksikliği tedavi yöntemleri nelerdir?

Tedavi enjeksiyon ya da ağızdan D vitamini verilerek yapılabilir. D vitamini takviyelerinin, yağ içeren bir yemekle birlikte alınması öneriliyor.

D vitamini içeren besinler nelerdir?

Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt, tereyağı, ton balığı.

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ALT/AST/GGT
ALT/AST/GGT

Test için gerekli numune nedir?
Bir kol damarınızdan alınan kan numunesi kullanılır.

Normal GGT değerleri;

Yetişkin kadınlarda: 0 – 45 UL
Yetişkin erkeklerde: 0 – 65 U / L
45 yaşından küçük kadınlar için yüksek GGT değerleri: GGT> 27 U / L
45 yaşın üzerindeki erkek ve kadınlar için yüksek GGT değerleri: GGT> 38 U / L

GGT yüksekliği ne anlama gelir?

Pankreas hastalıklarında, böbrek yetmezliğinde, kronik obstrüktif akciğer hastalığında ve alkol kullanımında GGT yüksekliği saptanabilir.

GGT düşüklüğü ne anlama gelir?

Tiroit seviyelerindeki düşüklük, Hipotalamik sendromu, ciddi magnezyum sendromu.

AST

AST testi, kanınızdaki zarar gören dokudan salınan AST miktarını ölçer.

Normal AST değerleri

Normal AST aralığı erkeklerde: 10 – 40 birim / L, kadınlarda: 9 – 32 birim / L'dir.

AST yüksekliği ne anlama gelir?

Hepatit, Siroz, Safra kanallarında tıkanma, karaciğer kanseri. Bazı hastalıklar veya ilaçlar AST testinde "yanlış pozitif" sonuçlara neden olabilir.

AST düşüklüğü ne anlama gelir?

Bazı böbrek hastalıkları, üre yüksekliği, diyaliz, diyabetik ketoasidoz olarak tanımlanan şeker koması, gebelik ve B6 vitamin eksikliği sayılabilir.

ALT

ALT değerinin yiyeceklerin enerjiye çevrilmesinde ve metabolizmada çk önemli rolleri vardır.

Normal ALT değerleri;

Erkeklerde: 10-40 U/L'nin arasındadır,
Kadınlarda: 7-35 U/L arasındadır.

ALT yüksekliği ne anlama gelir?

Kandaki ALT enzimlerinin konsantrasyonunu ölçerek karaciğer hasarının derecesini belirleyebiliriz.

ALT düşüklüğü ne anlama gelir?
ALT düzeyinin değerlerin altında bulunmasının genellikle tıbbi açıdan bir anlamı ve tehlikesi bulunmamaktadır.

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TOTAL KOLESTEROL
TOTAL KOLESTEROL

Test için hazırlık gerekir mi?

Hayır, kol damarınızdan alınan kan numunesi kullanılır.

Kolesterol nedir?

Kolesterol, hayvanların vücut dokularındaki hücre zarlarında bulunan ve kan plazmasında taşınan bir sterol, yani bir steroid ve alkol birleşimidir.

LDL (kötü) kolesterol nedir?

LDL, karaciğerde üretilen ve kolesterolü kan yoluyla taşıyan moleküler proteinlerdir. LDL'yi kötü kolesterol olarak bilmemize rağmen, bazı yararlı fonksiyonları da mevcuttur. Amino asitleri ve anti oksidanları diğer hücrelere ulaştıran LDL, vücutta fazla miktarda bulunduğunda önemli sağlık sorunlarını da beraberinde getirmekte ve negatif etkileri pozitif yönlerinden ağır basmaktadır.

HDL (iyi) kolesterol nedir?

Düşük değerlerde olması gereken LDLnin aksine, vücuttaki HDL değerlerinin yüksek olması sağlığımız için oldukça iyidir. HDL, fazla kolesterolün sindirim sistemi ile vücuttan atılması için karaciğere ulaşmasını sağlar.

Bir insanın vücudundaki kolesterolün yüzde 75'i vücut tarafından üretilirken, yüzde 25'i besinlerle alınır. Yaklaşık 70 kg ağırlığındaki bir kişinin vücudunda normal şartlarda 35 gram kolesterol bulunması gerekir.

Total kolesterol ne demek?

Total kolesterol kolesterol ve trigliserid değerlerinin toplamıdır. Trigliserid düzeyinin %20'si ile HDL ve LDL kolesterollerinin seviyelerinin toplanmasıyla hesaplanır.

Normal Kolesterol ve Trigliserid değerleri;

Normal <200 mg/dl <130 mg/dl
Sınırda yüksek 200-240 mg/dl 130-159 mg/dl
Yüksek >240 mg/dl 160 mg/dl

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Hs-CRP
Hs-CRP

Test için hazırlık gerekir mi?

Bir lipid profili değerlendirmesi de yapılacak ise kan örneği alınmadan önce 9-12 saat aç kalınması gerekmektedir.

CRP'nin normal değeri nedir?

<1 mg/L ise düşük risk
1-3mg/L ise orta risk
>3 mg/L ise kalp hastalıkları açısından yüksek riskli olarak değerlendirilmektedir.

Test ne işe yarar?

CRP basit bir kan tahlili olarak vücuttaki yaygın iltihabı ve bunun şiddetini ölçmektedir.

CRP yüksekliği nedir?

CRP değerinin yükselmesi vücutta enflamasyon veya enfeksiyon olduğuna işaret eder.

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