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İbn-i Sina'dan 1000 yıllık sağlık öğütleri

Modern tıbbın kurallarını belirleyen bir İslam alimi olan İbn-i Sina'nın 276 esere imza attığını ve birçok eserin, yüzyıllar sonra dahi birincil kaynak olarak okutulduğunu biliyor muydunuz? Ya da "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirileni İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu'nda sağlıkla ilgili önemli öğütlerinin halen geçerliliğini muhafaza ettiğini? Sizler için, ortaya koyduğu eserlerle, Doğu'da "İbn Sina", Batı'da "Avicenna" olarak nam salan ünlü İslam aliminden 1000 yıllık öğütleri derledik.

Giriş Tarihi: 12.03.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 22:42
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''Tansiyon yüksekliğine karşı kabak suyu içiniz. Kalbinizi güçlendirmek için elma yiyiniz. Felce yakalanmış kişilerin çam fıstığı yemesi gerekir. Göğüs hastalığından şikâyetiniz varsa badem yiyiniz. Üzerine bal şerbeti içiniz.''

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''Kalp çarpıntısına karşı kişniş yiyebilirsiniz. Omurgalarınızda ağrı varsa piliç suyu içiniz.''

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''Besili et yemekten çekinin, çünkü safra yapar. Sonbaharda karpuz ve üzüm ye. Bunları yemekte bir beis yoktur.''

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''Sonbaharda tuzlu ve kuru gıdaları tamamı ile bırak. Ağzına koyma. Bunlar insanda her cins illetlerin meydana gelmesine sebep olur; peynir olsun, balık olsun, tuzda yatmış her nesne kötüdür.''

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''Yazın kendisinde hem ekşilik ve hem buruculuk bulunan koruk gibi gıdaları ye. Yine nar tanesi ve koruk suyu ve demirhindi gibi gıdaları ye, iç.''

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