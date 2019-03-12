İbn-i Sina'dan 1000 yıllık sağlık öğütleri

Modern tıbbın kurallarını belirleyen bir İslam alimi olan İbn-i Sina'nın 276 esere imza attığını ve birçok eserin, yüzyıllar sonra dahi birincil kaynak olarak okutulduğunu biliyor muydunuz? Ya da "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirileni İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu'nda sağlıkla ilgili önemli öğütlerinin halen geçerliliğini muhafaza ettiğini? Sizler için, ortaya koyduğu eserlerle, Doğu'da "İbn Sina", Batı'da "Avicenna" olarak nam salan ünlü İslam aliminden 1000 yıllık öğütleri derledik.