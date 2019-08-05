Arama

Menu

Hangi vitamin hangi besinde bulunur?

Yediğiniz besinlerin içinde hangi vitamin ve minerallerin bulunduğunu biliyor musunuz? Peki ya yaşadığınız sağlık sorunlarının hangi vitamin eksikliğinden kaynaklandığını? Birçoğumuz geçirdiğimiz hastalıkların, yaşadığımız sağlık problemlerinin, gerçekte vücudumuzun bize gönderdiği önemli sinyaller olduğunu düşünmeyiz. Ancak, vitamin eksiklikleri yaşadığımız sağlık sorunlarını tetikliyor olabilir. Hangi vitaminin hangi besinde bulunduğunu, bu vitaminlerin eksikliğinde hangi sağlık sorunlarına yol açtığını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 05.08.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 14:03
  • 1
  • 51
A VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER NELERDİR?
A VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER NELERDİR?

A vitamini, karaciğer, yumurta sarısı, tereyağı gibi hayvansal besinler; koyu yeşil yapraklı, sarı ve turuncu renkli sebzelerde bulunuyor.

  • 2
  • 51
YETERLİ A VİTAMİNİ ALMAK İÇİN…
YETERLİ A VİTAMİNİ ALMAK İÇİN…

Günde 5 porsiyon sebze ve meyve yemek A vitaminini yeterli miktarda almaya yardımcı oluyor.

  • 3
  • 51
A VİTAMİNİ EMİLİMİNİ ARTIRMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?
A VİTAMİNİ EMİLİMİNİ ARTIRMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

A vitamini yağda çözünen ve yağ aracılığı ile taşınan bir vitamin olduğundan emilim için diyetle alınan yağ miktarı son derece önemli.

  • 4
  • 51
EMİLİM ORANINI YÜZDE 90’LARA ÇIKARABİLİRSİNİZ
EMİLİM ORANINI YÜZDE 90’LARA ÇIKARABİLİRSİNİZ

Eğer yağın sindirimi için pankreastan salgılanan pankreatik enzimler ve safra asidinde herhangi bir problem yoksa diyetle alınan A vitamininin emilim oranı yüzde 80-90'ı buluyor.

  • 5
  • 51
A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDE HANGİ HASTALIKLAR ORTAYA ÇIKAR?
A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDE HANGİ HASTALIKLAR ORTAYA ÇIKAR?

A vitamini eksikliğinin belirtileri: A vitamini karaciğerde depolandığı için yetersiz alındığında önce karaciğerdeki depolar azalıyor, ardından kanda miktarı düşüyor.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN