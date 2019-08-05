Hangi vitamin hangi besinde bulunur?

Yediğiniz besinlerin içinde hangi vitamin ve minerallerin bulunduğunu biliyor musunuz? Peki ya yaşadığınız sağlık sorunlarının hangi vitamin eksikliğinden kaynaklandığını? Birçoğumuz geçirdiğimiz hastalıkların, yaşadığımız sağlık problemlerinin, gerçekte vücudumuzun bize gönderdiği önemli sinyaller olduğunu düşünmeyiz. Ancak, vitamin eksiklikleri yaşadığımız sağlık sorunlarını tetikliyor olabilir. Hangi vitaminin hangi besinde bulunduğunu, bu vitaminlerin eksikliğinde hangi sağlık sorunlarına yol açtığını sizler için derledik.