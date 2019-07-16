İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 20 şifalı bitki ve besin
İslam medeniyetinin önemli simalarından birisi olan İbn-i Sina, hem filozof hem tabip olarak İslam dünyasındaki etkisinin yanı sıra asırlarca Avrupa tıbbını da etkiledi. Örneğin verem hastalığının bulaşıcı olmasının tespiti ve menenjiti en ince ayrıntılarına kadar tarif edip bu hastalığı ilk defa teşhis etmiş olması oldukça önemlidir. Sizler için, Batılı kaynakların "Hakim-i Tıb" diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın, El-Kanun fi't-Tıb kitabında yer alan şifalı bitki ve besinlerini derledik.
Giriş Tarihi: 16.07.2019
10:46
Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
11:47
El-Kanun Fi't Tıbb'daki adı: Hanzal
Türkçe adı: Ebucehil Karpuzu
Etken maddesi: Acı maddeler, glikozitler.
Literatürde bildirilen kullanımları: İdrar söktürücü, iştah açıcı, ateş düşürücü.
El-Kanun Kan dindirici, sinirsel ve mafsal ağrılarda ve gut hastalığında. Fi't Tıbb'daki kullanılışı:
* Yeşil renkte, sert, tüylü otsu bir bitkidir. Öncelikle sinüzite karşı oldukça etkilidir. İçindeki elateryum adı verilen maddenin idrar artırıcı özelliği vardır.
El-Kânun Fi't Tıbb'daki adı: Bezr-i Katuna
Türkçe adı: Karnıyarık tohumu
Etken maddesi: Sabit yağ ve müsilaj.
Literatürde bildirilen kullanımları: Müsil olarak.
El-Kanun Fi't Tıbb'daki kullanılışı: Baş ağrılarında, uçuk ve cilt kızarıklarında, sinirsel spazmlarda, gut hastalığında.
* Sağlıklı ve az maliyetli bir diyet için faydalı seçeneklerden olan karnıyarık otu, düzenli ve doğru bir şekilde kullanıldığında sindirim sisteminden kalp sağlığına kadar birçok faydası vardır.
El-Kânun Fi't Tıbb'daki adı: Cülnar
Türkçe adı: Nar
Etken maddesi: Tanen ve pelletierin alkaloiti.
Literatürde bildirilen kullanımları: Tenyaya karşı.
El-Kanun Fi't Tıbb'daki kullanılışı: Diş eti kanamalarında, kronik ve irinli yaralarda boyundaki urların tedavisinde, kanamayı önleyici olarak.
* Nar bol miktarda C vitamini, polyphenol, demir, potasyum içerir ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Ayrıca kolestrol ve şekeri dengeleyen nar, kanser hücrelerinin gelişmesine engel olurken, kalp sağlığının korunmasında da yardımcı olur.
El-Kânun Fi't Tıbb'daki adı: Bezr-i Kattan
Türkçe adı: Keten tohumu
Etken maddesi: Müsilaj, sabit yağ ve glikozit.
Literatürde bildirilen kullanımları: Müshil, sindirim sistemi koruyucusu, yumuşatıcı ve ağrı kesici.
El-Kanun Fi't Tıbb'daki kullanılışı: Sivilce, leke ve yaralarda, kulak arkasındaki şişlerde, öksürük kesici, bağırsak mesane ve böbrek yaralarında.
* Keten tohumu, sindirim sistemini düzenler, kanser riskini azaltır: İçeriğinde bulunan diyet lifleri sayesinde sindirim hareketleri hızlandırır. Diyet lifleri aynı zamanda sindirimi zor besinlerin daha kolay bir şekilde sindirilmesini mümkün kılar. Keten tohumu bu şekilde bağırsakların sağlıklı ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlarken diyet liflerinin bir başka faydası ise erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanserine yakalanma riskini azalmasıdır.
El-Kânun Fi't Tıbb'daki adı: Ancura
Türkçe adı: Isırgan otu
Etken maddesi: Potasyum tuzları, organik asitlar, vitamin C, histamin.
Literatürde bildirilen kullanımları: Kan temizleyici, iştah açıcı, romatizmal hastalıklarda, tohumları; romatizmal ağrılarda, idrar söktürücü ve kanser tedavisinde.
El-Kanun Fi't Tıbb'daki kullanılışı: Çıban ve urların tedavisinde, burun kanamasında astım ve nefes darlığında, kötü huylu urlarda.
* Isırgan otu, enfeksiyonlara karşı direnç kazandırır. Özellikle lohusalık döneminde çayı ve yemeğinin sık tüketilmesi oldukça önerilmektedir. Süt yapması ile bilinen bu ot aynı zamanda sütün içerisindeki vitamini de arttıracaktır.