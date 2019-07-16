İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 20 şifalı bitki ve besin

İslam medeniyetinin önemli simalarından birisi olan İbn-i Sina, hem filozof hem tabip olarak İslam dünyasındaki etkisinin yanı sıra asırlarca Avrupa tıbbını da etkiledi. Örneğin verem hastalığının bulaşıcı olmasının tespiti ve menenjiti en ince ayrıntılarına kadar tarif edip bu hastalığı ilk defa teşhis etmiş olması oldukça önemlidir. Sizler için, Batılı kaynakların "Hakim-i Tıb" diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın, El-Kanun fi't-Tıb kitabında yer alan şifalı bitki ve besinlerini derledik.