İbn-i Sina Batı tıbbını nasıl etkiledi?

Bunların yanı sıra İbn Sina'nın verem hastalığının bulaşıcı olmasını tespiti, menenjiti en ince ayrıntılarına kadar tarif edip bu hastalığı ilk defa teşhis etmiş olması önemli tıbbi keşifleriydi.

Ayrıca hastalıkların sularla, yiyecek ve toprakla bulaştıklarını tespit etmesi, birçok cilt hastalığını teşhis edip bunların dikkatle incelenmesi gerektiğini ortaya koyması önemli ve büyük tıbbi buluşlarından bazılarıdır.