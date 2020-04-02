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İbn-i Sina, ilaçları nasıl topluyor, saklıyor ve hazırlıyordu? İbn-i Sina kimdir?

İslam dünyasının bilim insanları denildiğinde akla ilk gelen isimlerinden birisi olan İbn-i Sina, hem filozof hem tabip olarak asırlarca Avrupa tıbbını etkiledi. Modern tıbbın kurallarını belirleyen bir İslam alimi olan İbn-i Sina'nın 276 esere imza attığını ve birçok eserinin, yüzyıllar sonra dahi birincil kaynak olarak okutulduğunu biliyor muydunuz? Peki, Doğu'da "İbn Sina", Batı'da "Avicenna" olarak nam salan İslam alimi, ilaçları nasıl topluyor, saklıyor ve hazırlıyordu?

Giriş Tarihi: 02.04.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 16:47
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HEKİMLERİN PİRİ
HEKİMLERİN PİRİ

İbn-i Sina küçük yaştan itibaren sıkı ve sistemsel bir eğitime tabi tutulmuştur. Hekim olarak kaleme aldığı 1 kitap ve yaklaşık 150 makalesi incelendiğinde onun alana ne kadar hakim olduğu ortaya çıkar. Sina'nın bir hekim olmasının yanında, matematik, fizik, kimya, astronomi gibi birbirinden farklı bilim dallarında önemli katkıları olduğu bilinmektedir.

İbn-i Sina'dan hastalık rehberi

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İLAÇLARIN ETKİLERİ NASIL ANLAŞILIYORDU?
İLAÇLARIN ETKİLERİ NASIL ANLAŞILIYORDU?

İbn-i Sina ilaçların etkilerini ve güçlerini tecrübe ve kıyaslama yaparak belirlemektedir. İlaçların etkilerini ve güçlerini belirlerken aşağıdaki deneyimleri edinmiştir.

İbn-i Sina'dan 1000 yıllık sağlık öğütleri

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İBN-İ SİNA İLAÇLARI NASIL SINIFLANDIRDI?
İBN-İ SİNA İLAÇLARI NASIL SINIFLANDIRDI?

Aristo gibi, yeryüzündeki her şeyin dört unsur, yani toprak, su, hava ve ateşten meydana geldiğini kabul eden İbn-i Sina, yine Aristoteles gibi bu unsurların kendilerinin belli özellikleri olduğunu kabul etmiştir. Bu unsurlardan toprak ve su ağırdır; hava ateş hafiftir. Ağır olanlar aşağı doğru hafif olanlar yukarı doğru hareket eder.

İbn Sina'dan müzik ve telkinlerle tedavi

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ASTIM HASTALARI İÇİN
ASTIM HASTALARI İÇİN

Safranı yemeklerine katılmalı.
Serçe, keklik, dürrac ve horoz eti haşlaması ve çorbalarını tüketilmeli.
Pişmiş kuru zufa otu yenmeli.
Ada soğanı sıyrığı, geven, sarı incir, kabuksuz badem ve bal ile birlikte yedirilerek içirilmeli.

*Dürrac: Sülüngiller familyasından bir kuş türü.

*Geven: Geven, baklagiller familyasından yetiştiği bölgelere göre farklılaşan 2000 kadar türü bulunan otsu ve küçük çalıların ortak adı.

*Zufa otu: Çördük otu olarak da bilinmektedir. Ot en çok sindirim sistemi sorunları için iyi gelir.

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İLAÇ MİZACI NE DEMEK?
İLAÇ MİZACI NE DEMEK?

Dört unsurdan toprak ve ateş, organların şekillenmesi, dinginliği için gerekliyken hafi olan diğer ikisi, hayati güçlerin hareket ve işlevleri ve de organların hareketlerine yardımcı olmak üzere gereklidir.

İnsanın bir mizacı olduğu gibi, ilacın da mizacı vardır. İlacın iki çeşit mizacından söz edilmektedir. Birinci ve ikinci mizaç. Birinci mizaç, dört unsurdan meydan gelen mizaçtır. İkinci mizah, formüasyonu oluşturan droglarla, kendi mizacının karışımını oluşturan mizaçtır.

*Ham ilaç.

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