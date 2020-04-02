İbn-i Sina, ilaçları nasıl topluyor, saklıyor ve hazırlıyordu? İbn-i Sina kimdir?
İbn-i Sina, ilaçları nasıl topluyor, saklıyor ve hazırlıyordu? İbn-i Sina kimdir?
İslam dünyasının bilim insanları denildiğinde akla ilk gelen isimlerinden birisi olan İbn-i Sina, hem filozof hem tabip olarak asırlarca Avrupa tıbbını etkiledi. Modern tıbbın kurallarını belirleyen bir İslam alimi olan İbn-i Sina'nın 276 esere imza attığını ve birçok eserinin, yüzyıllar sonra dahi birincil kaynak olarak okutulduğunu biliyor muydunuz? Peki, Doğu'da "İbn Sina", Batı'da "Avicenna" olarak nam salan İslam alimi, ilaçları nasıl topluyor, saklıyor ve hazırlıyordu?
Giriş Tarihi: 02.04.2020
09:33
Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
16:47