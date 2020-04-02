İbn-i Sina, ilaçları nasıl topluyor, saklıyor ve hazırlıyordu? İbn-i Sina kimdir?

Dört unsurdan toprak ve ateş, organların şekillenmesi, dinginliği için gerekliyken hafi olan diğer ikisi, hayati güçlerin hareket ve işlevleri ve de organların hareketlerine yardımcı olmak üzere gereklidir.

İnsanın bir mizacı olduğu gibi, ilacın da mizacı vardır. İlacın iki çeşit mizacından söz edilmektedir. Birinci ve ikinci mizaç. Birinci mizaç, dört unsurdan meydan gelen mizaçtır. İkinci mizah, formüasyonu oluşturan droglarla, kendi mizacının karışımını oluşturan mizaçtır.

*Ham ilaç.