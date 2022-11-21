Medeniyetin dayandığı temel unsur: Ahlak

🔷VAV TV'de yayınlanan Medeniyet Mirası programında Prof. Dr. Ejder Okumuş, Prof. Dr. Bekir Karlığa ve Prof. Dr. Kenan Gürsoy medeniyet ve ahlak konusunu ele aldı.

🔷Medeniyetin ortak değerler manzumesi olduğunu söyleyen Karlığa, medeniyetin maddi ve manevi boyutlarıyla ele alınması gerektiğini belirtti:

"Medeniyet hayatın bütün yönleriyle bağlantılı olan bir konsepttir. Her alanda medeniyetin bir bağlantısı ve uzantısı vardır. Medeniyetin olmazsa olmaz umdeleri vardır. Medeniyeti maddi ve manevi boyutuyla ele almamız gerekir. Maddi boyutu gündelik hayatımızda daha çok bilimle teknolojiyle siyasetle ve hayatın diğer alanlarıyla ilgili tarafıdır. Medeniyet ortak değerler manzumesinden ibarettir. Toplumsal hayatın bütün boyutlarıyla yaşandığı ve geliştirildiği yerdir."