Medeniyetin dayandığı temel unsur: Ahlak
Medeniyet, şahsiyet sahibi toplumlar ve erdemli şehirlerle inşa edilir. İslam, toplumsal düzeni sağlayan, uygarlığın oluşmasındaki temel taşları oluşturan unsurları içinde toplar. Ahlakı yalnızca gündelik manada değil tarihi mirasın idraki şeklinde de anlamak ve öğrenmek gerekir. Tarihi mirası koruyarak geliştirilen toplumsal ahlak, maddi ve manevi temeli güçlü medeniyete götürür.
Giriş Tarihi: 21.11.2022
15:03
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Ahlâk Arapçada "seciye, tabiat, huy" gibi mânalara gelen hulk veya huluk kelimesinin çoğuludur.
🔷 Sözlüklerde çoğunlukla insanın fizik yapısı için halk, mânevî yapısı için hulk kelimelerinin kullanıldığı kaydedilir.
Güzel ahlaklı insanların vasıfları
🔷İslâmî kaynaklarda hulk ve ahlâk kavramları genellikle iyi-kötü huyları,
fazilet-rezîletleri ifade etmek üzere kullanılır. Özellikle iyi huylar ve faziletli davranışlar hüsnü'l-huluk, mehâsinü'l-ahlâk, mekârimü'l-ahlâk, el-ahlâku'l-hasene gibi terimlerle karşılanır.
🔷 Ahlâk, günlük hayatın çeşitli alanlarıyla ilgili davranış ve
görgü kurallarına, terbiyeli, kibar ve takdire değer davranış biçimlerini de içine alır.
Ahlak nedir?
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İslâm ahlâkının asıl kaynağı Kur'an'dır. Hz. Âişe bir soru münasebetiyle Hz. Peygamber'in (sav) ahlâkının Kur'an ahlâkı olduğunu belirtmiştir.
🔷İslâm ahlâk düşüncesi, Kur'an ve sünnetle başlar. Bu iki kaynak, dinî ve dünyevî hayatın genel çerçevesini çizer, amelî kurallarını belirler. Böylece daha sonra fıkıh, hadis ve kelâm alimleri, mutasavvıflar hatta filozoflar tarafından geliştirilecek olan ahlâk anlayışlarının temelini oluşturmuştur.
Kur'an ahlakı nedir?
🔷İslam ahlakı, toplumsal düzeni sağlayan, medeniyetin temel taşlarını oluşturan unsurları içinde toplar.
Adalet, yardım, fazilet, özveri gibi değerleri öğütleyen yüce dinimiz, yüksek ahlaklı birey ve toplumun oluşşmasını sağlar.
Güzel ahlak ile ilgili 25 hadis
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VAV TV'de yayınlanan Medeniyet Mirası programında Prof. Dr. Ejder Okumuş, Prof. Dr. Bekir Karlığa ve Prof. Dr. Kenan Gürsoy medeniyet ve ahlak konusunu ele aldı.
🔷Medeniyetin ortak değerler manzumesi olduğunu söyleyen Karlığa, medeniyetin maddi ve manevi boyutlarıyla ele alınması gerektiğini belirtti:
"Medeniyet hayatın bütün yönleriyle bağlantılı olan bir konsepttir. Her alanda medeniyetin bir bağlantısı ve uzantısı vardır. Medeniyetin olmazsa olmaz umdeleri vardır. Medeniyeti maddi ve manevi boyutuyla ele almamız gerekir. Maddi boyutu gündelik hayatımızda daha çok bilimle teknolojiyle siyasetle ve hayatın diğer alanlarıyla ilgili tarafıdır. Medeniyet ortak değerler manzumesinden ibarettir. Toplumsal hayatın bütün boyutlarıyla yaşandığı ve geliştirildiği yerdir."
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