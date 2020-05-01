Bezmialem Valide Sultan'ın mirası koronavirüs nöbetinde!

2. Mahmud'un eşi, Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmialem Valide Sultan, sahip olduklarını fakirleri doyurma ve ihtiyaçlarını giderme yolunda harcadı. Öyle ki vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen, ardında bıraktığı eserler onun, sadece padişahın değil, halkın da anası olduğunun bir göstergesiydi.

Hayatını vakıf anlayışı ile yaşayan, maaşını, mal varlığını vakfeden, özellikle kadınların, çocukların ve ihtiyacı olanların yardımına koşan Bezmialem Valide Sultan'ın yaptırdığı eserlerin büyük bir bölümü, kuruluşunun üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen hizmetlerine devam ediyor.