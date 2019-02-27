Osmanlı’nın vakıf sahibi cömert hanım sultanları

Hürrem Sultan kimdir?

Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi ve Sultan II. Selim'in annesi olan Hürrem Sultan, Osmanlı sarayına getirilerek haremde eğitim aldı. Kendisine güler yüzlü olması nedeniyle Hürrem veya Hürremşah adı verildi. 1521'de Şehzade Mehmed'i dünyaya getirdikten sonra haseki unvanını aldı. Hürrem Sultan'ın 1522'de Kanûnî'den Mihrimah adında bir kızı ile daha sonra arka arkaya Abdullah, Selim, Bayezid ve Cihangir adında oğulları oldu. Bunlardan Abdullah küçük yaşta öldü.

Hürrem Sultan 15 Nisan 1558 İstanbul'da vefat etti ve Süleymaniye Camii hazîresine defnedildi. Mezarının üzerine daha sonra Kanuni tarafından büyük bir türbe yaptırıldı.