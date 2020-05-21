Beslenme terimleri sözlüğü
Doğru beslenmeyle vücudun sahip olduğu enerji düzeyini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebiliyoruz. Sağlıklı beslenen bir kişi kendisini her zaman daha rahat ve dinç hisseder. Bu kişilerin hastalıklara yakalanma olasılığı daha düşük olur. Sağlığın korunması, kişinin öncelikle kendi yaşamına sahip çıkması, sağlık bilincini geliştirmesi ile mümkündür. Sizler için, sağlıklı bir yaşama kapı aralarken bilmeniz gereken belli başlı terimler hakkında bilgiler derledik.
Giriş Tarihi: 21.05.2020
09:51
Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
09:04
Vücudun olağan süreci ile oluşan serbest radikallerin vereceği zarara karşı bizleri koruyan bileşenler antioksidanlar denir. Bazı antioksidanları vücut üretebilirken bazıları da sebze, meyve, kahve, çay, bitter çikolata gibi pek çok besin ile alınabilir.
En önemli antioksidan kaynakları A vitamini, C vitamini, E vitamini, selenyum ve beta-karoten, likopen, lutein, zeaksantin gibi karotenoidlerdir. Antioksidanlar açısından yüksek bir diyet kalp-damar hastalıkları, Alzheimer, diyabet ve bazı kanserler dahil olmak üzere birçok hastalık riskini azaltabilir.
Mutlaka yapılması gereken kan tahlilleri
2 farklı çeşit amino asit olan (aspartat ve fenilalanin) ve ayrı halleriyle doğal olarak da pek çok besinde bulunan içeriklerin bir araya gelmesiyle oluşan şekerden 200 kat daha tatlı bir tatlandırıcıdır.
Aspartam içeren ürünler nelerdir?
Aspartam (E951) çok sayıda ambalajlanmış üründe mevcuttur. Dünya pazarında Equal, Spoonful, NutraSweet, Canderel ve AminoSweet isimleriyle ve üretilen yaklaşık 6.000 gıda ve içecek maddesinde bulunmaktadır.
Dünya üzerindeki ilginç beslenme alışkanlıkları
İçinde demir minerali olan karmaşık bir moleküldür. Alyuvar hücrelerinde bulunur. Akciğerlerden dokulara oksijen ve dokulardan akciğerlere karbondioksit taşır
HGB Kaç olmalıdır?
Sağlıklı bir bireyin her 100 ml kanında 12 ile 16 fram hemoglobin bulunur. Erkeklerde 1 desilitre kanda 13,5 – 17,5 gram, kadınlarda ise 1 desilitrede kanda 12 – 15,5 gram ideal hemoglobin miktarıdır. Çocuklar için ideal hemoglobin değeri aralığı yaştan yaşa ve cinsiyete göre değişmektedir.
Akdeniz tipi beslenme hakkında bilinmeyenler
İnsan gözünün göremeyeceği kadar küçük, bağımsız, canlı hücrelerdir. Yalnızca elektronik mikroskopla görülebilirler. Hastalık yapabildikleri gibi besinlerin hazırlanmasında ya da saklanmasında yararlı olabilirler.
Havada bulunan mikroorganizmalar genellikle toz, toprak veya bitki orijinlidir. Toprak ve bitkilerde bulunan mikroorganizmalar rüzgarların oluşturduğu aerosol ve tozlarla havaya karışır.
Mutfakta kullanabileceğiniz 25 püf nokta 🔪🍴
Vücutta yaşama işlevlerini sağlayan kimyasal etki ve tepkilerdir. Metabolizmada üretilen enerji besinlerin parçalanmasıyla sağlanır ve fiziksel iş ya da ısı biçiminde tüketilir. Besinlerin parçalanması için oksijen gereklidir. Artık ürün olarak karbondioksit ve su oluşur.
Beslenme saatleri sağlığımızı nasıl etkiliyor?