Beslenme terimleri sözlüğü

Vücudun olağan süreci ile oluşan serbest radikallerin vereceği zarara karşı bizleri koruyan bileşenler antioksidanlar denir. Bazı antioksidanları vücut üretebilirken bazıları da sebze, meyve, kahve, çay, bitter çikolata gibi pek çok besin ile alınabilir.

En önemli antioksidan kaynakları A vitamini, C vitamini, E vitamini, selenyum ve beta-karoten, likopen, lutein, zeaksantin gibi karotenoidlerdir. Antioksidanlar açısından yüksek bir diyet kalp-damar hastalıkları, Alzheimer, diyabet ve bazı kanserler dahil olmak üzere birçok hastalık riskini azaltabilir.