Ara Tatilde Çocuklarda Beslenme ve Uyku Düzeni Nasıl Olmalı?

Sağlıklı Alternatifler ve Su Tüketimi













🔺Paketli gıdalar, yüksek şeker ve yağ içeriği nedeniyle kan şekerinde ani dalgalanmalar oluşturarak konsantrasyon güçlüğüne neden olur. Tatil sürecini sağlıklı geçirmek ve okula dönüşü kolaylaştırmak için şu önerilere dikkat edilmelidir:

➡ Rutini Koruyun: Ara tatilde uyku saatlerini mümkün olduğunca kaydırmamaya ve akşam rutinlerini korumaya özen gösterin.

➡ Dijital Detoks: Ekranları yatmadan en az bir saat önce kapatın.

➡ Beslenmeye Dikkat: Akşam saatlerinde çay, kola, enerji içeceği ve çikolata gibi kafein içeren gıdalar uykuya geçişi zorlaştırdığı için bunlardan kaçının.Taze meyveli yoğurt veya kefir, bir avuç çiğ kuruyemiş, tam tahıllı ve peynirli sandviçler, şeker ilavesiz yulaflı kurabiyeler de beslenme düzeninize ekleyebileceğinizi unutmayın.

➡ Uyku Kalitesini Gözlemleyin: Sık hastalanan, gündüz aşırı uykulu olan veya horlayan çocukların uyku kalitesinin ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.

