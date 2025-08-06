Nezaket: Bir Zayıflık Göstergesi mi?

1 /5













🔸Nezaket sadece bir görgü kuralı değil; insana kendini değerli, görünür ve anlamlı hissettiren bir davranış biçimidir. Erdim'e göre nezaket, zekânın asaletiyle birleştiğinde, insan ilişkilerinde gerçek bir iyileşme başlıyor. Programda, iletişimde nazik olmanın karşı tarafı küçültmeden, yargılamadan ve kırmadan konuşabilme sanatı olduğu ifade edildi.

Kısacası, nezaket sadece söylenen sözde değil, insanın varoluş biçiminde, hal ve tavrında gizli bir zarafettir.

🔸Günümüzde nezaketli olmanın sıklıkla bir güçsüzlük göstergesi olarak algılandığına dikkat çekildi. Birçok insanın "nazik olursan bu hayatta çok üzülürsün, kırılırsın, ezilen taraf olma" gibi düşüncelerle kaba davranmaya meylettiği belirtilirken, Saliha Erdim bu algının yanlış olduğunu kesin bir dille ifade etti: "Nezaket güçlü olmak demektir". Mevlana'nın "Her şey incelikten ama insan kabalıktan kırılır" sözüyle nezaketin hayatımızdaki vazgeçilmez önemine değinildi.

İbn Hacer el-Askalani'den Münebbihat