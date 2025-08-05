Zarafet Bir Tecelli, Kulluk Bir Haldir

2 /8 Mimaride Zarafet: Betonun Kabahati Yok, Ruh Dünyamızda Sıkıntı Var













➡ Programın mimari ve şehirleşmeye uzanan bölümünde Ökten, kendisini bir mimardan ziyade mühendis olarak tanımlasa da mimari hassasiyetini dile getirdi. Günümüzdeki betonlaşmanın ve mimarideki hoyratlığın betonun değil, "ruh dünyamızdaki" sıkıntının bir yansıması olduğunu belirtti. Betonun "çok muti bir malzeme" olduğunu, her kalıba girebildiğini, oysa taş ve ahşap gibi eski malzemelerin kendi "huyları" olduğunu söyledi.

➡ Ökten, mevcut mimari anlayışın "ilk maliyeti çok önemsemesi" ve "hemen elde edeceğimiz kazancın peşinde koşma" dürtüsünden kaynaklandığını ifade etti. Bu durumun, "yaşam boyu maliyette" çok ağır faturalar çıkardığını, özellikle de gözle görülmeyen "psikolojik maliyetlerin" feci boyutlara ulaştığını vurguladı. Şehirlerin silüetinin, klimatizasyonunun ve yaşanabilirliğinin rencide olduğunu söyledi.

➡ Mekânların insan psikolojisi üzerindeki etkisine dikkat çeken Ökten, dar, basık, keskin köşeli veya sivri binaların bunaltıcı ve hatta "tacizkar" hissedilebileceğini dile getirdi. Buna karşılık, geleneksel mimarinin (örneğin avlulu evler veya eski tekke ve camiler) insana farklı bir iklim ve ruh hali sunabildiğini belirtti.

VEFA: ZAHİRDE BİR SÖZ, BATINDA BİR AHİTTİR