Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Edebiyat Sadettin Ökten'in içimizi ferahlatan cümleleri

Sadettin Ökten'in içimizi ferahlatan cümleleri

Yayınlanma Tarihi: Aralık 30, 2024 10:06 Güncelleme Tarihi: Aralık 30, 2024 10:06

Allah Resulü (SAV), "Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun" hadis-i şerifi ile Müslümanların konuşma üslubunu çizmiştir. Bu minvalde Müslümanlar ağızlarından çıkan sözlerin hayır olmasına dikkat ederler. Bazı müminler ise sözlerinin gücü ve kelamlarının etkileyici ile örnek oluştururlar. Konuşmaları, kitapları ve her biri inci değerindeki cümleleri ile insanları etkileyen Sadettin Ökten, Allah Resulü'nün uyarısı ölçüsünde cümleler kurma peşinde olan bir yazardır. işte, Sadettin Ökten'in içimizi ferahlatan cümleleri...

1/23

📚

"Nimetlerin en mühimi de muhabbet nimetidir. Garazsız, ivazsız sevmek."

Sadettin Ökten

2/23

📚

"İnsan dünyada garip ve yalnızdır."

Sadettin Ökten

3/23

📚

"Dert birdir, sızlanırsan iki olur."

Sadettin Ökten

4/23

📚

"İnsanın kalbi hasta olur. Bir şey ister ama ne istediğini bilemez. Adını koyamaz."

Sadettin Ökten

5/23

📚

"Hayata bir bütün olarak baktığımızda, sadece aklın yaşamak için ne kadar yetersiz kaldığını hemen görürüz. Hayatı anlamlı ve renkli kılan, duygular ve hayallerdir."

Sadettin Ökten

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Yemen’de bir Türk köyü: Beyt-El Türki

Yemen’de bir Türk köyü: Beyt-El Türki

Metafizikçi Sûfîlerde Ölüm Meselesi: ‘Şeb-i Arûs’ Nihai Kavram mıdır?

Metafizikçi Sûfîlerde Ölüm Meselesi: ‘Şeb-i Arûs’ Nihai Kavram mıdır?

Hikem-i Ataiyye’den hikmetler

Hikem-i Ataiyye'den hikmetler

Şam’da görülmesi gereken yerler

Şam’da görülmesi gereken yerler

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Sezai Karakoç’un Mehmet Akif hakkındaki görüşleri

Sezai Karakoç'un Mehmet Akif hakkındaki görüşleri

Devrimler kavramlarını üretiyor: Kalıntılar ve dönekler

Devrimler kavramlarını üretiyor: Kalıntılar ve dönekler

Unutmayalım

Unutmayalım