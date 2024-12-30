Yayınlanma Tarihi:
Aralık 30, 2024 10:06
Güncelleme Tarihi: Aralık 30, 2024 10:06
Allah Resulü (SAV), "Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun" hadis-i şerifi ile Müslümanların konuşma üslubunu çizmiştir. Bu minvalde Müslümanlar ağızlarından çıkan sözlerin hayır olmasına dikkat ederler. Bazı müminler ise sözlerinin gücü ve kelamlarının etkileyici ile örnek oluştururlar. Konuşmaları, kitapları ve her biri inci değerindeki cümleleri ile insanları etkileyen Sadettin Ökten, Allah Resulü'nün uyarısı ölçüsünde cümleler kurma peşinde olan bir yazardır. işte, Sadettin Ökten'in içimizi ferahlatan cümleleri...
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"Nimetlerin en mühimi de muhabbet nimetidir. Garazsız, ivazsız sevmek."
Sadettin Ökten
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"İnsan dünyada garip ve yalnızdır."
Sadettin Ökten
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"Dert birdir, sızlanırsan iki olur."
Sadettin Ökten
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"İnsanın kalbi hasta olur. Bir şey ister ama ne istediğini bilemez. Adını koyamaz."
Sadettin Ökten
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"Hayata bir bütün olarak baktığımızda, sadece aklın yaşamak için ne kadar yetersiz kaldığını hemen görürüz. Hayatı anlamlı ve renkli kılan, duygular ve hayallerdir."