Tarihte ‘ev’ imgesi: Peygamberimizden ev hakkında nakledilen hususlar

Ev kelimesinin sözlük anlamı "barınak, çadır" manasına gelir ve bazı lehçelerde "kadın" ve "aile" anlamlarında da kullanılır.

🔸 Anadolu'nun bazı bölgelerinde ev manasında kullanılan dünek ya da tünek kelimeleri ise "gecelemek" anlamına gelen tünemek fiilinden türemiştir.

🔸 Arapçada ev anlamında kullanılan "beyt" kelimesi de benzer anlam taşır.

🔸 Dâr ve mesken kelimeleri de "ev" manasında kullanılan diğer kelimelerdir.

🔸 Ev kelimesi, bir mimari yapıdan çok içinde insan, aile, hatta hayvan barındıran mekânı ifade eder.

🔸 Bu basit bir çadır ya da baraka olabileceği gibi bir saray da olabilmektedir.

🔸 Nitekim mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de "Allah hayvanların derilerinden sizin için evler (büyût) yaptı" şeklindeki ayette deri çadırlar ev manasında zikredilmiştir.

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