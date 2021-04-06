Tarihte ‘ev’ imgesi: Peygamberimizden ev hakkında nakledilen hususlar
Ev, insanların geçmişten günümüze sığındıkları, güvenli buldukları ve yaşamlarını huzur içinde sürdürdükleri meskenlerin genel adıdır. Toplumun en temel yapı taşı olan aile kurumuna barınak olan evler, tarih boyunca ilgili doğa şartlarına ve ihtiyaçlara uygun şekilde inşa edildiler. Peki, Peygamber Efendimizin döneminde evlerin nasıl olduğunu, Resul-i Ekrem'in ev hakkında hangi hususlara değindiğini hiç düşündünüz mü? Ya da Osmanlı dönemindeki evlerin tipik özelliklerinin neler olduğunu?
Giriş Tarihi: 06.04.2021
18:19
Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
19:06
EV NEDİR, NASIL TANIMLANMIŞTIR?
Ev kelimesinin sözlük anlamı "barınak, çadır" manasına gelir ve bazı lehçelerde "kadın" ve "aile" anlamlarında da kullanılır.
🔸 Anadolu'nun bazı bölgelerinde
ise "gecelemek" anlamına gelen tünemek fiilinden türemiştir. ev manasında kullanılan dünek ya da tünek kelimeleri
🔸
de benzer anlam taşır. Arapçada ev anlamında kullanılan "beyt" kelimesi
🔸
"ev" manasında kullanılan diğer kelimelerdir. Dâr ve mesken kelimeleri de
🔸 Ev kelimesi, bir mimari yapıdan çok
ifade eder. içinde insan, aile, hatta hayvan barındıran mekânı
🔸 Bu
olabileceği gibi bir saray da olabilmektedir. basit bir çadır ya da baraka
🔸 Nitekim mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de
şeklindeki ayette deri çadırlar ev manasında zikredilmiştir. "Allah hayvanların derilerinden sizin için evler (büyût) yaptı"
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Nahl suresi 80. ayetin tefsiri için tıklayın.
ESKİ KAVİMLERDE EVLER NASILDI?
Evlerin inşası ile ilgili hususlar, ihtiyaçlar, coğrafya ve iklim şartları ile belirlenmiş; mevcut malzeme, yapı ve plan bu unsurlar üzerinden şekillenmiştir.
🔸 Eski Mezopotamya ve çevresinde evler
yapılırdı. Bunun yanında özellikle bataklık bölgelerinde kamış türü bitkilerden kulübeler de inşa edilirdi. taş, tuğla ve kerpiç kullanılarak
🔸 Bölgedeki
ilk başlarda sazdan yapılmış birer askeri garnizondu. ilk Müslüman şehirleri olarak bilinen Basra ve Kûfe,
🔸 Burada yaşayan
evleri sökerek kamışları demetler halinde bağlar, savaştan döndüklerinde de tekrar kurarlardı. Müslümanlar sefere çıkacakları zaman
🔸 Yemen gibi bölgelerde
buralarda yüksek binalar ve kaleler yapılabiliyordu. daha sağlam taş malzemeler bulunduğundan
🔸 Dünya tarihinde
güneş doğduktan bir süre sonra 3 mile kadar uzayabiliyordu. ilk gökdelen olarak bilinen Gumdân adlı ünlü mermer binanın gölgesi,
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Müslüman Türk evlerinin muhtevası adlı podcasti dinlemek için tıklayın.
GÖÇEBE TOPLULUKLAR İÇİN EV
Göçebe topluluklar için evler, çeşitli malzemelerden yapılan, taşınma kolaylığı sağlayabilen çadırlardı.
🔸 Türkler, öküzler tarafından çekilen
ve bu evleri kerpiçten inşa edilen Çin yapılarından daha üstün görmüşlerdi. arabalar üzerine de kurulabilen yuvarlak çadırlarıyla övünmüşler
🔸 Türklerin genellikle keçeden yaptıkları bu çadırlar, ilerleyen dönemde
olmuştu. kubbe mimarisinin de ilham kaynağı
🔸 Günümüzde Afganistan'da basık,
bu çadırların birer kopyası olarak görülürler. Anadolu'nun Harran bölgesinde sivri olarak inşa edilen kubbeli evler
🔸 Türkler yerleşik yaşama geçtikten sonra ise
evler yapmışlardı. kerpiçten ve pişmiş kerpiç dedikleri tuğladan
🔸 Eski Türk evlerinde
yatak odalarında yüklük ve mutfaklarda kap kacak koymak için rafların bulunduğu bilinir. müstakil bir mutfağın, bir yatak ve bir oturma odasının yer aldığı;
🔸 Bu evlerde oda duvarları
kaplanırdı. hem süs amaçlı hem de ısı yalıtımı sağlaması için halılarla
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ARAP TOPLULUKLARINDA EVLER NASILDI?
Arapların evleri, iki farklı yapıdaydı; taşınmaz, yapı tarzında inşa edilen evler ve taşınabilen, çadır tarzındaki evler.
🔸 Araplar, kendilerini oturdukları
çadırda yaşayanlara malzeme olarak deve tüyü kullanıldığı için ehl-i veber, binada oturanlara ise evleri taş ve kerpiçten inşa edildiği için ehl-i hacer ya da ehl-i mader demişlerdir. evlerin yapı malzemelerine göre de sınıflandırmışlar;
🔸 Genellikle göçebe hayatı yaşamaları nedeniyle
kullanmışlardır. Arapların çoğu çadır türünde evler
🔸
yerleşik ev tiplerinde kullanılan malzemelerdendir. Taş, kerpiç, ahşap, kamış gibi bitkiler,
🔸 Müslüman âlim İbn Haldun, kaleme aldığı
Mukaddime adlı eserinde, vahşi bir yaşam sürmek durumunda olan bedevilerin, ocak taşı yapmak için çadır kurmak için ağaca ihtiyaç duyduklarında konakların tavanlarını söktüklerini belirtmiş ve onların yaşamlarının binaya aykırı olduğunu belirtmiştir. taşa ihtiyaç duymaları halinde bina ve konakları yıktıklarını;
🔸
zira üretim maliyeti oldukça yüksektir. Tuğla kullanımı bu coğrafyada yaygın değildir
🏡 Ünlü yazarların romanlarındaki ev imgesi
PEYGAMBER EFENDİMİZ DÖNEMİNDE EV
Peygamber Efendimizin (sav) Medine'ye geldiğinde, şehirde Yahudilerin yaşadığı taştan üç katlı evler bulunmaktaydı.
🔸
bu evlere, ütüm, üçüm ya da kubâb deniliyordu. Kale olarak da kullanılabilecek büyüklüğe sahip
🔸 Bu evler mutlaka
teras şeklindeki üçüncü kat, etrafında insan boyunca yüksekliğin olduğu mazgallı korkuluk duvarları ile çevrelenir ve sıcak gecelerde burada yatılırdı. dört köşe ve taştan olur;
🔸
olarak kullanılır, orta katta ise oturulurdu. Alt kat hayvan ahırı ya da malzeme deposu
🔸 Peygamber Efendimizin (sav) Medine'ye gelişi bu tür binalardan gözlenmiş ve
okunmuştu. ilk ezan da yine böyle bir evin üzerinden
🔸 Resul-i Ekrem'in (sav)
ve yıkılmamalarını istediği rivayetler arasındadır. bu evleri şehrin süsü gibi gördüğü
🔸 Nitekim Peygamberimiz (sav) güzel yapılan işleri sevmiş;
takdir etmişti. bina inşası konusunda sahabelerden Kays bin Talk el Hanefi'nin taş ustalığını
🏡 Geçmişten günümüze geleneksel Türk evleri