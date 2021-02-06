Geçmişten günümüze geleneksel Türk evleri

📌Düşlerimizi, hayallerimizi, çalışmalarımızı yani aslında hayata dair tüm temellerimizi evlerimizde atarız. Örneğin, huzur içerisinde rüya görmemizi sağlayan bu mekanlar, fikirlerimizi ve anılarımızı da topyekun birleştirici bir kuvvettir.

📌Kazanımlarımızın korunmasını sağlarken, iç mekanların içtenliği aynı zamanda devamlılığı da sağlar.

↪ Ev imgesi bireye dağınık imgeleri çağrıştırırken aynı zamanda bir bütünlük de sunar. Bu sebeple evlerimiz gerçek bir "kozmos"tur.

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