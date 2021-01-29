Doğu'nun dillere destan 4 aşk hikayesi

Leyla ile Mecnun'un içeriği

📌Leyla ile Mecnun hiç kuşkusuz Doğu edebiyatının en çok işlenen ve çağlar boyunca nesilden nesile aktarılan hikayelerin başında gelir. Aşık dediğimiz vakit aklımıza ilk gelen isim, bu hikayenin kahramanı; aşk uğrunda kendi benliğinden dahi vazgeçen Mecnun'un ta kendisidir.

📌Bilindiği gibi kıssada Kays, Leyla'ya duyduğu aşk sebebiyle aklını yitirmiş ve bu sebeple Mecnun olarak adlandırılmıştır. Leyla ile Mecnun, şahıslarında özel olarak birtakım semboller taşımaktadırlar. Leyla, "Allah'ın sıfatlarını", Mecnun ise "Allah'ı arayan ve O'na ulaşma yolunda meşakkatlere katlanan insanı" temsil etmektedir.

➡"Ya Rab bela-yı aşk ile kıl aşina beni

Bir dem bela-yı aşkdan etme cüda beni."