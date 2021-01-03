Ünlü yazarların Türkçeye tercüme ettikleri 10 kitap 📕

Küçük Prens, çocuk kitabı olmayan bir çocuk kitabı, yetişkinler için yazılmış bir masaldır. Dünyada en çok satan, 210 farklı dil ve lehçeye çevrilen Küçük Prens, bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyasını konu alır.

Sahra Çölü'ne düşen pilotun Küçük Prens'le karşılaşması ile başlayan kitap, 27 bölümden oluşur. Özellikle Küçük Prens'in yurdundan ayrılıp 6 ayrı gezegene yaptığı gezileri anlatan bölümlerde bazı tipik yetişkin yaşam biçimlerinin de eleştirisi yapılır.

Kitabın çizimleri, yazar Antoine de Saint-Exupery tarafından gerçekleştirilmiştir. 1943'te yayımlanan kitap, Exupery'nin hem moderniteye hem de etkileri sürmekte olan İkinci Dünya Savaşı'na dair bir eleştiri olarak değerlendirilir. Cemal Süreya ve Tomris Uyar'ın çevirisi, Küçük Prens'e bambaşka bir lezzet katmıştır.

"Kişinin kendisini yargılaması, başkasını yargılamasından çok daha zordur. Eğer kendini doğru bir biçimde yargılamayı başarırsan, gerçek bir bilgesin demektir."

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