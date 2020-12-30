Fikriyat yazarlarından ilim dolu alıntılar
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Giriş Tarihi: 30.12.2020
12:09
Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
12:18
Mü'min insan Allah'ın kendisine verdiği yetenekleri de, verilen diğer nimetler gibi kabul eder ve ona göre davranır. Yetenek nimetinin de şükrünü getirir. Bundan uzaklaştığı ve yeteneğinin sebebine değil sonuçlarına mahkum olmaya başladığı andan itibaren o yetenek kendisine hükmeden bir tirana dönüşmeye başlar. Bir mümin için büyük bir felaketin başlangıcıdır bu.
Nurullah Genç, Büyük Adam Takıntısı
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Sorular yakıcıdır. 'Nemrut'ça sorulduklarında ateşin içinde Hz. İbrahim'e gül olurlar. Nemrut hüsrandadır. 'İbrahim'ce sorulduklarında yıldız olurlar, ay ve güneş olurlar lakin tatmin etmezler Halilullah'ı ve sonsuzluğun sahibine yönelirler.
Nurullah Genç, Sorulardan Ev Yaptım
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Ve benim şiirim bu nedenle, darlığımın ve zorluğumun ortasından her defasında beni var edene doğru yükselen bir sürgün çığlığından başkası değildir…
Nurullah Genç, Sorulardan Ev Yaptım
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Kitaplar insanlığın hafızası, kültür ve medeniyetin muhafızlarıdır. Kütüphaneyi ise kitapların yaşadığı bir şehir olarak düşünmüşümdür hep.
İbrahim Tenekeci, Güzide bir eser: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
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