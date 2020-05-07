Ünlü yazarların romanlarındaki ev imgesi

Bachelard, şiirsel düşlemenin kaynağı olan mutluluk ve korkuların mekânlarını "ev"ler üzerinden inceler. Ev; insanın ilk evreni olmasından ötürü insanın düşüncelerini ve duygularını birleştirir. Bu açıdan ev mekânı insan ruhunun çözümleme aracı olarak ele alınır. Bachelard, eserinde imgelemi (muhayyile) insan doğasının temel kuvveti olarak kabul eder.

Filozof, "Düş kuran bilincin" sahip olduğu yaratıcılıktan ötürü bir başlangıç imkânına, köken kuvvetine sahip olduğunu düşünür. Ve bu kökenler de evlerimizdir. Evler, rüyayı barındıran, rüya göreni muhafaza eden ve huzur içinde rüya görmemizi sağlayan bir mekândır. İnsanın fikirleri, anıları ve rüyaları için en büyük birleştirici kuvvetlerden biridir. İnsan hayatında kazanılmış şeylerin korunmasını sağlar, bunları devamlı kılar. Bachelard, aynı zamanda iç mekânın içtenlikliği ile ilgili niteliklerinden ötürü inceleme konusunda evin ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu da belirtir. Ev insana aynı anda dağınık imgeler ve bir imgeler bütünü sağlar. Bu sebeple ev gerçek bir kozmostur.