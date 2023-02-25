Selçuklu tarihinde yaşanan depremler

◾ Bu gerçek, tarih içerisinde farklı devirlerde meydana gelen yıkıcı depremlerle kendisini daima insanlara hatırlatmıştır. 1077 - 1308 yılları arasında Anadolu'ya hükmeden Anadolu Selçuklu Devleti zamanında da pek çok doğal afet yaşanmış, depremler büyük hasar ve yıkıma sebep olmuştur. Anadolu'da meydana gelen depremler öyle yıkıcı etkilere ulaşmıştır ki Irak ve Suriye bölgeleri de bu afetlerden nasibini almıştır.

Asrın felaketinden kurtulanların hikayesi