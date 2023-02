Kur'an-ı Kerim'de geçen deprem ayetleri

"Nihayet o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de yurtlarında yere serilip kaldılar."

A'râf Suresi 91. Ayet

A'râf Suresi 91. Ayet Tefsiri

◾ Medyen'in inkârcı ve baskıcı eşraf takımı, halkı Şuayb'a (AS) inanmamaları hususunda uyarıp tehdit ederken, asıl kendileri hak ettikleri büyük felâkete uğramışlar; bu dünyada öyle bir topluluk yaşamamış gibi yok olup gitmişlerdir. Şuayb (AS), daha önce onları dalâletten kurtarmak ve böyle bir âkıbete mâruz kalmalarını önlemek için elinden gelen her şeyi yaptığından, artık onlara acımanın da yersiz olduğunu düşünmüştür.

