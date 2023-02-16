Asrın felaketinden kurtulanların hikayesi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 ilimizi büyük yıkıma uğrattı. Depremde birçok vatandaşımız enkaz altında kurtarılmayı bekledi. Günler sonra kurtarılan depremzedelerimiz, yaşadıkları o anları anlattı.
Giriş Tarihi: 16.02.2023
17:04
Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
18:19
Bilinçsizce attığı "8" mesajı sayesinde kurtarıldı
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Elbistan'daki arama kurtarma çalışmalarında depremden 102 saat sonra Yeşilyurt Mahallesi Kübra Sitesi'nin 7 katlı binasının enkazında kendisine ulaşılan 33 yaşındaki Mustafa Sami Şahin, deprem enkazında yaşadıklarını ve hissettiklerini:
sözleriyle anlattı. "Merdiven boşluğunda kaldım. Üstümde molozlar da vardı. Kötü bir yerde yakalandım. Orda zaman zaman 'Burada bitti galiba' dedim. Sık sık ölsem mi daha iyi olacak, kalsam mi iyi olacak onu sorguladım."
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Şahin, kendisinin kurtarılmasını sağlayan " 8" mesajını bilinçli olarak göndermediğini söyledi ve şu sözleri ekledi: "Bilinçli olarak yazdığım mesajların hiçbiri iletilmemiş, saçma bir mesaj tesadüfen Tekirdağ'daki kuzenime iletilmiş. O da mesajı görünce AFAD'a haber vermiş. Mesaja kadar enkazda mıyım, öldüm mü yaşıyor muyum, başka bir yerde miyim, kimsenin fikri yoktu. Tesadüfen giden 8 mesajı, AFAD'ın gelmesine vesile oldu."
Afet terimleri sözlüğü
Kendisini kurtaran ekipten kuru fasulye istedi
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Adıyaman Alitaş Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nın enkazında kalan 11 yaşındaki Berat Yücel, AFAD, UMKE, Gölcük Tersanesi ve Jandarma ekiplerince 207 saat sonra çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
🔴 Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Berat Yücel'in sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor.
Kurtarıldığı için mutlu olduğunu dile getiren Berat'a görevliler ne istediğini sorduklarında Berat, "kuru fasulye" diyerek yüzlerde tebessüm açtırdı. https://www.instagram.com/p/CofOJVFDdyy/
Enkaz altında hiçbir şey yemedik
🔴 Asrın felaketinin ardından
enkazdan 202 saat sonra kurtarılan Muharrem ve Hidayet Polat çifti , iki küçük çocuklarını ve altı aylık bebeklerini depremde kaybetti.
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Muharrem Polat, sözleriyle yaşadıkları acıyı anlattı. "Telefonun alarmını o gün 8.45'e kurmuştuk. Alarm çalınca telefonu yatağın altında buldum. Onun ışığını kullandık. Enkaz altında hiçbir şey yemedik"
Site yöneticisi depremi anlattı
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Hatay'da, 5 bloklu Güçlü Bahçe Sitesi'nde 2 yıldır yönetici olduğunu ifade eden Ertuğrul Şahbaz:
sözleriyle yaşadıklarını anlattı. "Deprem günü sarsılmaya başladık. Müteahhit bize evi satarken, dairelerin depreme dayanıklı olduğunu söyledi hatta 'Deprem olursa evlerden dışarı çıkmayın' dedi. Biz de buna güvenerek, binadan çıkmadık. Sarsıntı devam ederken 2 blok yıkıldı. Yıkılan merdivenlerden bir şekilde çocuklarımızı, ailelerimizi ve komşularımızı aşağı indirdik. Deprem günü yağış vardı. Hava şartları da çok kötüydü."
Deprem sonrası psikolojik travmalar
Otizmli kardeşine kol kanat geriyor
🔴 Dilan Güzel, ilk depremi,
"7,7 şiddetindeki ilk depreme uyurken yakalandık. Sarsıntının etkisini azaltmasıyla evden annem ve kardeşimle apar topar çıktık. Bir süre arabada kaldık." sözleriyle anlattı. Eve giyecek ve yiyecek almak için girdiklerinde 7,6 şiddetindeki 2. depreme yakalandıklarını anlatan Güzel,
ifadeleriyle depremin dehşetini dile getirdi. "İkinci deprem, ilkinden daha sarsıntıcı ve ürkütücüydü. Malatya'da 2 yıl önce 4 şiddetinde bir deprem olduğunda bize çok korkutucu gelmişti ki bunu tarif etmek mümkün değil. Çok sarsıldık ve panik içinde hemen dışarı çıktık."