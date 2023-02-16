Asrın felaketinden kurtulanların hikayesi

Bilinçsizce attığı "8" mesajı sayesinde kurtarıldı

🔴 Elbistan'daki arama kurtarma çalışmalarında depremden 102 saat sonra Yeşilyurt Mahallesi Kübra Sitesi'nin 7 katlı binasının enkazında kendisine ulaşılan 33 yaşındaki Mustafa Sami Şahin, deprem enkazında yaşadıklarını ve hissettiklerini:

"Merdiven boşluğunda kaldım. Üstümde molozlar da vardı. Kötü bir yerde yakalandım. Orda zaman zaman 'Burada bitti galiba' dedim. Sık sık ölsem mi daha iyi olacak, kalsam mi iyi olacak onu sorguladım." sözleriyle anlattı.

🔴 Şahin, kendisinin kurtarılmasını sağlayan "8" mesajını bilinçli olarak göndermediğini söyledi ve şu sözleri ekledi: "Bilinçli olarak yazdığım mesajların hiçbiri iletilmemiş, saçma bir mesaj tesadüfen Tekirdağ'daki kuzenime iletilmiş. O da mesajı görünce AFAD'a haber vermiş. Mesaja kadar enkazda mıyım, öldüm mü yaşıyor muyum, başka bir yerde miyim, kimsenin fikri yoktu. Tesadüfen giden 8 mesajı, AFAD'ın gelmesine vesile oldu."

Depremzedelere uzaktan nasıl yardım edebiliriz? ⚠️ pic.twitter.com/AmghZuOlSs — Fikriyat (@fikriyatcom) February 14, 2023

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