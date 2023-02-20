Mimar Sinan'ın eserleri depreme nasıl dayanıyor?

🔷 Mimar Sinan, Yavuz Sultan Selim padişah olduktan sonra 1512 yılında devşirme olarak Kayseri'den alınıp İstanbul'a getirilerek Acemi Oğlanlar Ocağı'na teslim edildi. Burada bulunan herkes gibi o da bir zanaata yöneldi.

🔷 Mimarlığa yatkın olduğu anlaşılan Sinan, bu alan üzerine çalışmalar yaptı. 1514 yılında Çaldıran Savaşı'nda, 1516-1520 yılları arasında ise Mısır seferlerinde bulundu. Kanuni döneminde Belgrad, Rodos seferlerine katıldı.