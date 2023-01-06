Göğe dokunan kule: Burj el Arap
Bir k
abile kasabası olarak kurulan Dubai, 1966 yılında bölgede petrolün bulunmasıyla oldukça değerli bir şehre dönüşür. Zamanla finans, iş ve turizmin merkezi haline gelen Dubai, petrol ihracatının adeta kalbi olur. Doğal olarak teveccühün arttığı şehirde 1999'da inşa edilen Burj el Arap kulesi; teknolojisi, mimarisi ve yüksekliği ile dünyada müstesna bir konuma yerleşir.
Giriş Tarihi: 06.01.2023
12:09
🔴 İlk yerleşimlerin
18. yüzyılda gerçekleştiği Dubai şehri, bir kabile kasabası olarak kurulmuş, sakinlerinin uzunca bir dönem balıkçılık ve benzeri küçük faaliyetlerle geçindikleri butik bir sahil kasabası olmuştur.
🔴 Şehri 19. yüzyıla kadar koruma altına alan
İngilizlerin 1960'ların sonunda Körfez bölgesinden çekilmesiyle Dubai, 1971 yılından itibaren özgür bir bölgeye dönüşür.
Sömürge imparatorluğunun son varisi II. Elizabeth
🔴 1966 yılında bölgede petrolün bulunmasıyla
Dubai, petrol ihracatının en önemli merkezlerinden birisi olur. Şehirdeki yapıyı büyük oranda değiştiren bu gelişme Dubai'nin bugünkü haline gelmesini sağlar.
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Finans, iş ve turizm alanında dünyada ilk sıralara yerleşen Dubai'de Jebel Ali Limanı gibi birçok limanın stratejik değer kazanması ile birlikte ekonomik kazanç en yüksek seviyeye çıkar.
ll. Abdülhamid'in Orta Doğu'ya attığı düğüm: Petrol
🔴 20-30 yıl gibi kısa sürede
Dubai çöl topraklarındaki küçük bir balıkçı kasabası olmaktan çıkarak devasa otel projelerinin yer aldığı, Arap yarımadasında iş gücünün ve potansiyelinin yükseldiği bir şehir hüviyetini kazanır.
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Turizmin hızla değer kazandığı şehirde dünyanın en yüksek gökdelenleri ve en pahalı otelleri belirmeye başlar. 1999 yılında inşa edilen Burj el Arap da şehrin en dikkat çekici otellerinden birisi olur.
İran'ın hurma otelleri
🔴 İlk hazırlıkları
1994 yılında yapılan Burj el Arap, inşası bittiğinde bölgenin yeni yüzü olacaktı. Bu nedenle bölge için büyük anlam ifade eden otel, dünyanın en iyi tasarımcılarından oluşan bir ekip tarafından tasarlanır. İç tasarımını Amerikalı Mimar Tom Wright üstlenirken, dış tasarımını ise uzak doğu asıllı Mimar Khuan Chew gerçekleştirir.
Dünyanın en yüksek 10 yapısı
🔴 Yaklaşık
5 yıl süren yoğun çalışmanın ardından Burj el-Arab, 1999 yılında Dubai'nin kızıl topraklarının denizle buluştuğu eşsiz bir noktada belirir. "Arap Kulesi" inşa edildiği ilk günden itibaren dünyanın en dikkat çekici otellerinden birisi olur.
🔴 Bir yelkenliye andıran formu nedeniyle
"Yelken Oteli" olarak anılmaya başlar. Denizin doldurulması ile inşa edildiği düşünüldüğünde yapı aslında bir yüzen oteldir.
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