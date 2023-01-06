Göğe dokunan kule: Burj el Arap

🔴 20-30 yıl gibi kısa sürede Dubai çöl topraklarındaki küçük bir balıkçı kasabası olmaktan çıkarak devasa otel projelerinin yer aldığı, Arap yarımadasında iş gücünün ve potansiyelinin yükseldiği bir şehir hüviyetini kazanır.

🔴 Turizmin hızla değer kazandığı şehirde dünyanın en yüksek gökdelenleri ve en pahalı otelleri belirmeye başlar. 1999 yılında inşa edilen Burj el Arap da şehrin en dikkat çekici otellerinden birisi olur.