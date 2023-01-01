Dünyanın en ünlü mimarları ve önemli eserleri
Yaptıkları
uzun araştırmalar, incelemeler ve analizler sonucu hayatımızın vazgeçilmez parçaları olan yaşama mekanlarımızı tasarlayan mimarlar, yapılarıyla bizleri yönlendirebilir ve hayal gücümüze dokunuşlar yapabilirler. Üzerimizde hayata dair olumlu, pozitif, yapıcı etkiler bırakan eserler, başarılı birer mimarlık ürünüdür. Birlikte dünyanın en ünlü mimarlarını tanımaya ve eserlerini incelemeye ne dersiniz?
Giriş Tarihi: 31.12.2022
18:15
Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
12:35
Mimar Sinan / Mağlova Kemeri
🔵 Listeye
mimar deyince hepimizin zihninde beliren, büyük bir isimle başlamak yerinde olur. Mimar Sinan namıdiğer Koca Sinan, bu toprakların gördüğü en nitelikli, yetenekli, çağlar ötesi mimardır.
🔵 Öncelikle hangi eserinden bahsetsek diye tereddüt etsek de
sözü gereğince Sinan'ın Mağlova Kemeri'ne odaklanacağız. 'Sinan sadece Mağlova Kemeri'ni inşa etseydi yine çağının en büyük mimarı olurdu'
Ünlü mimarlardan ilham veren sözler
🔵 Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman döneminde
İstanbul'a su getirmek için onlarca kemer inşa etti. Ancak aralarında bir nehrin üzerinden su taşıyan Mağlova Kemeri, hem yapısı hem tasarımı itibarıyla en önemlisi olarak öne çıktı.
🔵 İnşa edildiği dönemde,
1563'te İstanbul'un gördüğü en büyük kasırgalardan birisine mazur kalan Mağlova Kemeri kasırgaya direnç gösteremeyerek yıkıldı.
15 maddede Mimar Sinan
🔵 Ancak Mimar Sinan, kemeri
şiddetli akıntılara ve depreme dayanacak yeni bir sistemle yeniden inşa etti. Alt kattaki küçük gözlerle su şiddetini, üst kattaki küçük gözlerle de fırtınalardaki rüzgarın şiddetini hafifletti.
🔵 Sinan ayrıca
ayaklara doğru genişleyen destekler sayesinde yapının ağırlığını azalttı. Tarihte su kemerlerinde ilk kez kullanılan bu inşa mekaniği, Sinan'ın mimari dehasının derinliğini açıkça gösterir.
Andrea Palladio / Villa La Rotonda
🔵 Yaşadığı çağ itibariyle
Mimar Sinan ile aynı dönemlerde hayat süren İtalyan mimar Andrea Palladio, özellikle sonraki yüzyıllarda Batı'da en çok örnek alınan mimar olur. Paladio'ya – her ne kadar Sinan kadar büyük çaplı eserler ortaya koyamasa da- çağ itibarıyla Batı dünyasının Sinan'ı da denilebilir.
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Palladio, Antik Yunan ve Roma resmi tapınak mimarisini 17. yüzyıldan itibaren Palladyan mimari / Palladyanizm ismiyle uygulamaya başlar. Simetri ve perspektife dayanan üslubu ile 20'den fazla villa tasarlar. Bunların arasında Vicenza şehrinin hemen dışında " Villa La Rotonda" olarak anılan eser, ayrı bir öneme sahiptir.
İslam mimarisinin Avrupa'daki temsilcisi: Berlin
Antoni Gaudi / Park Güell
🔵 Barselona'nın
renkli ve fantastik yapılarının mimarı 1852-1926 yılları arasında yaşayan Antoni Gaudi, Art Nouveau sanat akımının İspanya'daki öncülüğünü üstlenir. Ünlü mimar, eserlerinde zarif dekoratif süslemeleri ön plana çıkarma gayretindedir.
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Antoni Gaudi'nin farklı mimari unsurları büyük bir bahçe içinde bir araya getirmesiyle 1900-1914 yılları arasında tasarladığı Park Güell, en popüler yapıtları arasında yer alır. Gaudi'nin felsefesi gereği gösterişli mimari uslüp ile doğadaki sadeliğin buluştuğu tasarım özgün bir mimari sergiler.
Avrupa'nın 'Gotik' eserlerine ilham veren İslam mimarisi