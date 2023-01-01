Dünyanın en ünlü mimarları ve önemli eserleri

🔵 Yaşadığı çağ itibariyle Mimar Sinan ile aynı dönemlerde hayat süren İtalyan mimar Andrea Palladio, özellikle sonraki yüzyıllarda Batı'da en çok örnek alınan mimar olur. Paladio'ya – her ne kadar Sinan kadar büyük çaplı eserler ortaya koyamasa da- çağ itibarıyla Batı dünyasının Sinan'ı da denilebilir.

🔵 Palladio, Antik Yunan ve Roma resmi tapınak mimarisini 17. yüzyıldan itibaren Palladyan mimari / Palladyanizm ismiyle uygulamaya başlar. Simetri ve perspektife dayanan üslubu ile 20'den fazla villa tasarlar. Bunların arasında Vicenza şehrinin hemen dışında "Villa La Rotonda" olarak anılan eser, ayrı bir öneme sahiptir.