Ünlü mimarlardan ilham veren sözler
Mimari sadece yapıları değil insanların yaşam alanlarını tasarladığı için de önemli bir disiplindir. Mimarlar tasarladıkları eserleri ile hizmetin yanında, felsefeyi ve düşünceyi de aktarırlar. Aynı zamanda sezgisel düşünmeleri, sıra dışı yaklaşımları ve çarpıcı projeleriyle ilham olurlar. Sizler için ünlü mimarlardan düşündürücü alıntılar derledik…
Giriş Tarihi: 28.08.2022
10:33
Güncelleme Tarihi: 28.08.2022
12:00
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"Mimarlık varlığın bütün alanlarını kapsayan bir disiplindir. Bu sebeple başarılı bir mimarlık faaliyetinin gerçekleşmesi, kültürel oluşumun temel bir göstergesidir."
Turgut Cansever
Turgut Cansever kimdir?
Üç kez "Ağa Han Mimarlık Ödülü" almış dünyadaki tek mimar, Türk mimar, şehir bilimci, yazar.
Turgut Cansever'e göre "İslam'da Şehir ve Mimari"
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"Bir mimar 50 ya da 60 yıl boyunca öğrenmek zorundadır, çünkü bir mimarın kaliteli ürün verebilmesi için uzun bir süre yaşaması gerekir"
Renzo Piano
Renzo Piano kimdir? Tasarladığı yapılarla dünyada adından söz ettiren İtalyan mimar.
Toprağın çocuğu mimar: Hassan Fathy
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"Mekânın, zamanın bir işlevi olarak organize edilmesi demek olan "ritim", sanat eserinin en üst kanunudur. O bir bağımsız birimler kompleksi tarafından vücuda getirilir; spesifik bir mekân oluşturan bütünlük içerisinde ortaya çıkar. Genişliğin ritmik düzenlemesine simetri denir. Bu iki düzenin ilişkisinde kütlelerin organizasyonu ve yükseklik oranının ritmik düzenlemesi ise derinlikle ifade edilir."
Turgut Cansever
Kubbeyi yere koymayan mimar: Turgut Cansever
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"Uzman, artık düşünmeyi bırakmış olan adamdır – sadece bilir!"
Le Corbusier
Le Corbusier kimdir? Modernizm'e ve uluslararası tarz'a yaptığı katkılar ile tanınan, bir dönem yapılar üretmek için Türkiye'ye de getirtilen İsviçre asıllı Fransız mimar.
Mimar Sinan tezâhürü "Sultan eserleri"