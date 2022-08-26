Ünlü mimarlardan ilham veren sözler

💠 "Mekânın, zamanın bir işlevi olarak organize edilmesi demek olan "ritim", sanat eserinin en üst kanunudur. O bir bağımsız birimler kompleksi tarafından vücuda getirilir; spesifik bir mekân oluşturan bütünlük içerisinde ortaya çıkar. Genişliğin ritmik düzenlemesine simetri denir. Bu iki düzenin ilişkisinde kütlelerin organizasyonu ve yükseklik oranının ritmik düzenlemesi ise derinlikle ifade edilir."

Turgut Cansever