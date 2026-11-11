Depremi yutan kadim inşa tekniği: Ahşap

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➤ İnsanlık bugün var olan teknolojiye ve ilmi birikime tarihin ilk zamanlarından günümüze değin edinilen tecrübeler ve araştırmaların kümülatif ilerlemeleri sayesinde ulaştı. Mimarlık ve inşaat teknolojileri de bu sayede oldukça gelişmiş bir seviyeye geldi.

➤ Çelik yapılar, beton ile demirin bir arada kullanılması ile oluşan betonarme, kalıplarla hazır olarak üretilen prefabrik beton gibi yeni malzemeler son birkaç yüzyılda sıklıkla başvurulan yöntemlere dönüştü.