Piyadenin geçemediği Giden Gelmez Dağları

◾ Orta Torosları oluşturan Giden Gelmez Dağları, Antalya ve Konya arasında yer alır. Küpe Dağı, Kuyucak Dağı, Akdağ, İçeri Dağ, Tınaztepe Dağı gibi birçok dağa verilmiş kapsayıcı bir isimdir. Kimilerine göre benzer özellikleri taşıdıkları için Karatepe Dağı, Kızıldağ ve Karadağ da bu gruba dahil edilir.

◾ Sarp kayalıklardan oluşan Giden Gelmez Dağları, insan ve hayvan yaşamı için elverişli değildir. Hayati tehlike barındırdığı, gidenlerin geri gelmediği yönünde halk arasında dolaşan hikâyeler sebebiyle de bu şekilde adlandırılmıştır.