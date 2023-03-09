Selçuklu'nun kadim inşa tekniği: Kurtboğazı

Kurtboğazı tekniğinin avantajları

➤ Kurulumu herhangi ayrı bir materyal gerektirmediği için ekonomik olan bu teknik, iş gücü olarak daha az bir emeği de gerektirmesi yönüyle diğer inşa yöntemlerinden büyük ölçüde ayrılır.

➤ Kolay ve ekonomik yapısı sayesinde ülkemizin hemen hemen her yerinde kurtboğazı ile eserler üretmek mümkün olmuştur.