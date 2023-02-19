Depremde zarar görmeyen 5 bin yıllık Harput Mahallesi

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ

◾ 6 Şubat 2023 tarihinde, saat 04:17 sularında daha sonra "asrın felaketi" olarak adlandırılıcak olan şiddetli bir deprem ile sarsıldık. Bu afet sadece merkez üssünü değil çevre illeri de büyük ölçüde sarstı.

◾ Deprem o denli büyük ve şiddetliydi ki Kahramanmaraş merkezli olmasına rağmen 11 komşu ilde de birçok yapıyı yıkarak, binlerce insanın vefatına ve binlercesinin de yaralanmasına sebep oldu.

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