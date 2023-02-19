Depremde zarar görmeyen 5 bin yıllık Harput Mahallesi
Ülkemizde meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş depremleri 11 ili etkiledi. Afetin yıkıcı etkilerini hisseden şehirlerden biri olan Elazığ'da pek çok bina yıkılıp hasar görürken, şehirde hiç hasar almadan ayakta kalan bir bölge vardı. Burası Türkiye'nin antik kentlerinden biri olan tarihi Harput Mahallesi'ydi. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan bölgede; camiler, türbeler, hamamlar, çeşmeler ve kale içinde herhangi bir hasar gözlemlenmedi...
Giriş Tarihi: 19.02.2023
13:42
Güncelleme Tarihi: 19.02.2023
14:59
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
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6 Şubat 2023 tarihinde, saat 04:17 sularında daha sonra "asrın felaketi" olarak adlandırılıcak olan şiddetli bir deprem ile sarsıldık. Bu afet sadece merkez üssünü değil çevre illeri de büyük ölçüde sarstı.
◾ Deprem o denli büyük ve şiddetliydi ki
Kahramanmaraş merkezli olmasına rağmen 11 komşu ilde de birçok yapıyı yıkarak, binlerce insanın vefatına ve binlercesinin de yaralanmasına sebep oldu.
Türkiye'de gerçekleşen en büyük depremler
◾ Kahramanmaraş'a komşu yahut yakın olan;
depremde ilk elden etkilendiler. Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Kilis, Adana ve Elazığ
◾ Sarsıntının şiddeti o kadar büyüktü ki birçok bina gibi tarihi yapılarımız da zarar gördü. Fakat bir mahalle var ki orada bulunan tarihi yapılarımız yıkılmayı bırakın hasar dahi almadı.
◾ Maraş merkezli depremde,
Elazığ sarsıntıyı hisseden değil yaşayan şehirlerimizden biriydi. Yıkımın olduğu şehirde binlerce ev hasar görürken birçoğu için depremden sonra yıkım emri verildi.
◾ Yaşanan felaketten etkilenmeyen bir mahalle var ki asırlar boyu tarihini ve tarihi yapılarını koruyarak günümüze kadar ulaşır. Harput Mahallesi'nden bahsediyoruz.
Harput Mahallesi tarihi serüveni ile pek çok olaya tanıklık etti.
Deprem bölgesinde zarar gören tarihi yapılar
HARPUT TARİHİ
◾ Harput,
Elazığ şehrimizin bir bölgesidir. Ülkemizde bulunan önemli antik kentlerden biridir de aynı zamanda ... Antik kent olma özelliğini taşıyan bu yerin tarihi, anlaşılacağı üzere çok eski bir tarihe uzanmaktadır.
◾ Bölgeye
M.Ö. 20 yüzyılda yerleşimin olduğu bilinmektedir. Yukarı Fırat'ın tarih ve kültür köklerini temsil eden bu mekan, ülkemizin turizmi açısından büyük önem arzedir.
HARPUT ADI
◾ Harput'un tarihi
Paleotik Dönemi'ne (Yontma Taş Devri'ne) uzanmaktadır. Bu dönemden sonra Bizans'a ev sahipliği yapmıştır. Bizans kaynaklarında Kharpote ve Frank tarihçilerin eserlerinde Quartapiert şeklinde geçmektedir.
◾ Osmanlı döneminde ise
Evliya Çelebi'nin Al-i Osman Defterhanesi'nde "Hasan Ziyad Ülkesi" diye yazılı olduğu görülmektedir. Osmanlı dönemine ait diğer kaynaklarda ve belgelerde Hartabird, daha yaygın olarak da Harpurt veya Harpurd şeklinde bilinir.
Depremde yıkılan 14 asırlık Habib-i Neccar Camii