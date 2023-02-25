Urfalı Mateos'un dilinden 1114 Maraş depremi

🔷 Dünya tarihinde her yüzyıla damgasına vuran başlıca olaylar vardır. Kimi insan eliyle vuku bulan kimi de ilahi bir şekilde doğa olayları şeklinde gerçekleşen afetler büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olur.

🔷 Dünya tarihi boyunca savaşlardan sonra en çok can kaybı depremlerde gerçekleşti. Bir doğal afet olan depremler her yüzyılda büyük oranda insan kaybına sebep oldu.