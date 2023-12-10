Şanlı bir direniş: Plevne

🔸 Ruslar, Tuna'yı karşılarında büyük bir direniş görmeden geçti. Bunun üzerine Osman Paşa, 1 Temmuz sabahı 25 bin kişilik orduyla, Balkanlar'a doğru uzanmakta olan Ruslar'a engel olmak ve Niğbolu Kalesi'ni kurtarmak için hareket etti.

🔸 Osman Paşa'nın ordusu, Niğbolu'ya yaklaştığı sırada Serdârıekrem Abdülkerim Paşa acil olarak ona Plevne'ye gitmesi için emir verdi. Osman Paşa, tarih 7 Temmuz 1877'yi gösterdiğinde Plevne'ye ulaştı.