Osmanlı’yı ayakta tutan manevi değerler

Merhamet

◾ Osmanlılar bir merhamet toplumuydu. Bunun kökeni ise yaratılanı yaratandan ötürü sevmek anlayışı idi. Dünya üzerinde en çok şifahane, aşhane, imaret gibi merhamet timsali yapı bu coğrafyada inşa edilmöişti.

◾ Osmanlı'da merhamet sadece insana hasredilen bir mesele değildi. Öyle ki kuş evleri, garip leylekler vakfı gibi hayvanlar için yapılan yapılar ve işletilen vakıflar bu merhametin en özel tezahürleri idi.

OSMANLI TARİHİNDEN 10 İLGİNÇ BİLGİ